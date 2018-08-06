Андрей Тарасенко проведет рабочий день в Хасанском районе
Глава Приморья Андрей Тарасенко в понедельник, 6 августа, находится в рабочей поездке в Хасанском районе.
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Глава Приморья Андрей Тарасенко в понедельник, 6 августа, находится в рабочей поездке в Хасанском районе.
Руководитель края примет участие в памятных мероприятиях к 80-летию событий на озере Хасан.
Также Андрей Тарасенко посетит школы в поселках Зарубино и Посьет, торговый порт и площадку строительства домов, в которые переедут жители из ветхого и аварийного жилья.
Кроме того, в планах главы региона — встречи с депутатами и предпринимателями, а также жителями Хасанского района.