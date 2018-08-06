Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Язык тела кошки
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
Красота дочери Ларисы Гузеевой в образе Фриды восхитила соцсети
Появились фотографии с места убийства Хачатуряна дочерьми
Альбина Джанабаева в «двойном» платье снимается в клипе
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
Екатерина Стриженова показала подросшего внука
«Беременяшка жжет»: Регина Тодоренко станцевала брейк под свою песню
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
Петросян выждал сутки и нанес ответный удар по Степаненко - СМИ
Стилиста Лисовца экстренно отправили в "Склиф"
Рената Литвинова поддержала Земфиру на выступлении в Москве
Меган Маркл провела день рождения на чужой свадьбе (фото)
"35 лет – это уже баба": На "Давай поженимся" разгорелся конфликт
Лорак сняла обручальное кольцо после измены мужа
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
05:27 (мск), источник: НИА Владивосток

Андрей Тарасенко проведет рабочий день в Хасанском районе

Глава Приморья Андрей Тарасенко в понедельник, 6 августа, находится в рабочей поездке в Хасанском районе.

Источник: ДЕЙТА

Руководитель края примет участие в памятных мероприятиях к 80-летию событий на озере Хасан.

Также Андрей Тарасенко посетит школы в поселках Зарубино и Посьет, торговый порт и площадку строительства домов, в которые переедут жители из ветхого и аварийного жилья.

Кроме того, в планах главы региона — встречи с депутатами и предпринимателями, а также жителями Хасанского района.

Все новости региона
Посольство России обвинило Госдеп в «мегафонной дипломатии»
Кругом враги: почему Лукашенко отвернулся от России
Повышение НДС предложили включить в тарифы ЖКХ
Фармкомпании России нашли средство от импорта
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
Самолет-транспортник войск Гитлера с людьми разбился в Швейцарии
Россияне жалуются на незаконное использование их данных
Спорт
Новый нападающий пока не помогает. Карпин обыгрывает ЦСКА Первое поражение новой команды Гончаренко
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Где отдыхают политики этим летом
Американцам запретили курить в квартирах
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Вологде «побег» ребенка в подгузниках из детсада попал на видео Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь