Андрей Тарасенко проведет рабочий день в Хасанском районе

Источник: ДЕЙТА

Руководитель края примет участие в памятных мероприятиях к 80-летию событий на озере Хасан.

Также Андрей Тарасенко посетит школы в поселках Зарубино и Посьет, торговый порт и площадку строительства домов, в которые переедут жители из ветхого и аварийного жилья.