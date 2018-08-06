«Голосуй или вали в Хабаровск» — предвыборный ролик в Приморье
Избирателям, которые проигнорируют выборы губернатора, предложено «свалить» в столицу соседнего региона.
Избирателям, которые проигнорируют выборы губернатора, предложено «свалить» в столицу соседнего региона.
«Голосуй или вали в Хабаровск!» — предвыборный ролик, призывающий избирателей прийти и проголосовать на выборах губернатора Приморского края 9 сентября 2018 года, запустили в социальные сети. Несознательным избирателям предложено «свалить» в столицу соседнего региона. Ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсетей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На экране перед зрителем мелькают кадры самых выигрышных видов Владивостока: мост на остров Русский, синее море, яхты, счастливые смеющиеся люди на уютных пляжах. Далее следуют фото кандидатов в губернаторы, первым номером в этой фотогалерее выступает врио главы Приморья Андрей Тарасенко.
На экране появляется текст:
«Встречайте! Решай, кто возглавит Приморский край! 9 сентября выбирай! Или вали в Хабаровск!».
Ролик вызвал неоднозначную реакцию посетителей социальных сетей:
«Пиарщики! Вы там сдурели совсем? Пытаться возбудить местную вялую явку на выборы, сплочая людей против соседей? Любимые приморцы! Не ведитесь — гнилая тема!».
«Местечковый квасной патриотизм», — пишут хабаровчане.
«Ой, я вас умоляю! Вам, хабаровчанам лишь бы посмотреть, а как там во Владивостоке! Владивосток — это второй Гонконг. А в Хабаровске, наверное, до сих пор на гужевых повозках ездят!
Хабаровчане в ответ выкладывают видео и фото с видами Хабаровска — фонтаны, красивые улицы.
«Эх… Вас бы на Камчатку. Чтобы вы поразились, как это — жить в доме с газом, ездить на поездах. Счастливые вы люди», — подключились к обсуждению камчатцы.
«Сработало. Не пойду на выборы приморского губернатора. Ну его!».
«В Приморье явка традиционно выше 15% не бывает. Вот пиарщики и не знают уже — как хлеб отработать. Смешно. А бардака везде хватает, что в Хабаровском крае, что в Приморье», — не успокаиваются приморцы.
«Я люблю оба города — и Хабаровск, и Владивосток. А вот грязные технологии, попытки навязать дружбу против
Между тем, проблемы у
Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Приморском крае будут выбирать губернатора. Аналогичная предвыборная кампания пройдет и в Хабаровском крае.
В Хабаровском крае явка на все выборы традиционно выше, чем у Приморья. На выборах президента в марте 2018 года явка в регионе была 59,82%.