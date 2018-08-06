«Голосуй или вали в Хабаровск» — предвыборный ролик в Приморье

Источник: Reuters

«Голосуй или вали в Хабаровск!» — предвыборный ролик, призывающий избирателей прийти и проголосовать на выборах губернатора Приморского края 9 сентября 2018 года, запустили в социальные сети. Несознательным избирателям предложено «свалить» в столицу соседнего региона. Ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсетей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На экране перед зрителем мелькают кадры самых выигрышных видов Владивостока: мост на остров Русский, синее море, яхты, счастливые смеющиеся люди на уютных пляжах. Далее следуют фото кандидатов в губернаторы, первым номером в этой фотогалерее выступает врио главы Приморья Андрей Тарасенко.

На экране появляется текст:

«Встречайте! Решай, кто возглавит Приморский край! 9 сентября выбирай! Или вали в Хабаровск!».

На фразе «Или вали в Хабаровск» картинки счастливой жизни с пляжами, яхтами и счастливыми людьми сменяет мрачная картинка: по разбитой дороге несутся, виляя из стороны в сторону ржавые старые телеги и трактора.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию посетителей социальных сетей:

«Пиарщики! Вы там сдурели совсем? Пытаться возбудить местную вялую явку на выборы, сплочая людей против соседей? Любимые приморцы! Не ведитесь — гнилая тема!».

«Местечковый квасной патриотизм», — пишут хабаровчане.

«Ой, я вас умоляю! Вам, хабаровчанам лишь бы посмотреть, а как там во Владивостоке! Владивосток — это второй Гонконг. А в Хабаровске, наверное, до сих пор на гужевых повозках ездят! Ха-ха-ха! Отличный ролик, правильный!», — пишут приморцы.

Хабаровчане в ответ выкладывают видео и фото с видами Хабаровска — фонтаны, красивые улицы.

«Эх… Вас бы на Камчатку. Чтобы вы поразились, как это — жить в доме с газом, ездить на поездах. Счастливые вы люди», — подключились к обсуждению камчатцы.

«Сработало. Не пойду на выборы приморского губернатора. Ну его!».

«В Приморье явка традиционно выше 15% не бывает. Вот пиарщики и не знают уже — как хлеб отработать. Смешно. А бардака везде хватает, что в Хабаровском крае, что в Приморье», — не успокаиваются приморцы.

«Я люблю оба города — и Хабаровск, и Владивосток. А вот грязные технологии, попытки навязать дружбу против кого-то не люблю. На месте приморцев, за такую агитацию, я вообще бы не пошла на выборы, на которые заманивают вот таким способом, да еще и за счет Хабаровска», — написала хабаровский журналист Елена Лунь-Вертянкина.

Намеренно или нет, но приморские авторы предвыборного ролика навредили губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту, у которого 9 сентября тоже выборы. Смысл ролика приморцев сводится к тому, что Хабаровский край — недоразвитая территория, которую только со скрипучей ржавой телегой и можно сравнить, а жить там должны только несознательные граждане, которые не ходят на выборы.

Между тем, проблемы у регионов-соседей примерно схожие, а у Приморья их, наверное, даже больше: в Приморье намного больше долги по зарплате, из Приморья более массовый отток жителей. А у Хабаровского края в разы больше госдолг — 46,1 млрд рублей против приморского 5,4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Приморском крае будут выбирать губернатора. Аналогичная предвыборная кампания пройдет и в Хабаровском крае.

Явка на любых выборах в Приморском крае традиционно крайне низкая — одна из самых низких по стране. Так, в единый день голосования в сентябре 2017 года явка в двухмиллионном Приморье составила 19,28% или 160 тыс. человек. А на выборы в гордуму Владивостока избирателей пришло и того меньше — 12,65%. На выборах президента явка была выше — 55,44%.