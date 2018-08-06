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08:09 (мск), источник: Zakon.kz

Назначен заместитель председателя Фонда гарантирования жилищного строительства

Им стал Дулат Жарлыкапов.

Дулат Жарлыкапов назначен заместителем председателя правления — членом правления АО «Фонд гарантирования жилищного строительства».

Ранее он занимал должность Управляющего директора АО «Байтерек Девелопмент» и работал генеральным директором Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК. До этого занимал ряд руководящих должностей в частных организациях.

Дулат Жарлыкапов — дипломированный юрист и экономист, в 2018 году получил степень магистра государственного и муниципального управления в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Фонд гарантирования жилищного строительства выполняет одну из задач программы «Нұрлы жер»: поддержку долевого жилищного строительства через реализацию механизма защиты долевых вкладов.

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