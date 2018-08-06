Назначен заместитель председателя Фонда гарантирования жилищного строительства
Им стал Дулат Жарлыкапов.
Им стал Дулат Жарлыкапов.
Дулат Жарлыкапов назначен заместителем председателя правления — членом правления АО «Фонд гарантирования жилищного строительства».
Дулат Жарлыкапов — дипломированный юрист и экономист, в 2018 году получил степень магистра государственного и муниципального управления в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Фонд гарантирования жилищного строительства выполняет одну из задач программы «Нұрлы жер»: поддержку долевого жилищного строительства через реализацию механизма защиты долевых вкладов.