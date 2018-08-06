Назначен заместитель председателя Фонда гарантирования жилищного строительства

Ранее он занимал должность Управляющего директора АО «Байтерек Девелопмент» и работал генеральным директором Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК. До этого занимал ряд руководящих должностей в частных организациях.