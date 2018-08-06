Владимир Путин подписал закон, предложенный Госсобранием Башкирии

Источник: РИА "Новости"

Президент России подписал закон борьбе с туберкулезом, предложенный депутатами Госсобрания Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Курултая республики.

По словам председателя Госсобрания республики Константина Толкачева, закон направлен одновременно на защиту интересов как лиц, болеющих туберкулезом, так и здоровых граждан.

Читайте также Путин подписал ряд законов

«Новые нормы в законодательстве закрепят обязанность таких граждан соблюдать определенные санитарные нормы, проходить обследование и лечение, которое будут осуществлять медицинские организации. Тем самым, во-первых, удастся поддержать здоровье самих больных туберкулезом, во-вторых, обезопасить здоровое население, максимально снизив риск заражения», — сказал Константин Толкачев.

По закону, обязательному диспансерному наблюдению будут подлежать люди с подозрением на туберкулез, а также находящиеся или находившиеся в контакте с источником болезни и граждане, излеченные от туберкулеза.