В Венесуэле задержали шестерых человек по делу о покушении на президента Мадуро

Источник: AP 2018

Министр иностранных дел страны Нестор Ревероль не назвал имен подозреваемых и не раскрыл подробностей расследования. Он отметил, что двое задержанных до этого уже участвовали в антиправительственных выступлениях. Число задержанных может увеличиться, добавил чиновник.

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По словам Ревероля, преступники использовали два беспилотника, на которых было по килограмму взрывчатки C-4. Один должен был взорваться над головой Мадуро, а другой — напротив него. Министр обороны Венесуэлы Владимир Лопес в интервью государственному телевидению сказал, что целью атаки было все высшее руководство страны.

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Национальный союз работников СМИ написал в твиттере, что после покушения на Мадуро задержали 11 журналистов как местных, так и зарубежных изданий. В организации требуют назвать ответственных за это решение.

Вечером 4 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро выступал на празднике в честь годовщины основания Национальной боливарианской гвардии. В сторону его трибуны запустили два дрона со взрывчаткой. AP сообщила, что один беспилотник сбили, а другой — врезался в жилой дом неподалеку. Президент не пострадал. .

Малоизвестная антиправительственная группировка «Фланелевые солдаты» взяла на себя ответственность за покушение. В твиттере организации написали, что оба беспилотника обезвредили снайперы, а убийство Мадуро назвали вопросом времени.

Власти страны считают, что за нападением стоит оппозиционные силы, у которых есть сообщники в США и Колумбии. В Боготе отрицают причастность к покушению и называют заявления Мадуро безосновательными. А в Вашингтоне сказали, что ждут от Каракаса доказательств.

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Оппозиционная коалиция в Венесуэле заявила, что власти бездоказательно обвиняют правые силы. По мнению лидеров оппозиции, Мадуро может использовать покушение, чтобы бороться с политическими противниками.