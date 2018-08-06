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11:26 (мск), источник: Newslab.ru

Единороссы потеряли власть в одном из райцентров Красноярского края

Два предыдущих главы от партии власти ушли со скандалом.

Источник: Reuters

Главой Ирбейского сельсовета (Ирбейский район, Красноярский край) стала Надежда Белоконь, выдвинутая ЛДПР. Такое решение сегодня приняли на сессии Совета села его депутаты.

Прежний глава поселка Андрей Дрозд, избранный в 2013 году от «Единой России», покинул этот пост после того, как был уличен в коррупционном преступлении — он включил себя в список нуждающихся в социальном жилье, получил от администрации дом и начал оформлять его в собственность. После этого райцентр довольно долго оставался без главы: единороссовское лобби во власти района старательно саботировало выборы руководителя сельсовета, видя, что их ставленник не может набрать достаточного количества голосов местных депутатов.

В итоге им все же удалось «продавить» на это место Николая Красновского — экс-завхоза районной администрации. Это произошло в ноябре 2017 года. А в мае 2018-го он подал в отставку, после того, как вскрылась махинация с грантом на ремонт освещения в Ирбейском, в смету которого включили и уже выполненные работы.

«После этого желающих стать главой сельсовета особо не было, — рассказывает депутат Законодательного Собрания Красноярского края Сергей Титов, — тогда и решили назначить временно исполняющим обязанности Надежду Белоконь, которая хорошо зарекомендовала себя за три года работы депутатом Ирбейского райсовета. В частности, это она выявила махинации Дрозда и Красновского».

Примерно в это же время в Ирбейском объявили конкурс на место главы поселения. На него заявились четыре кандидата. По итогу заседания конкурсной комиссии двоих из них — Надежда Белоконь и Александр Миллер — рекомендовали на сессию депутатов, которая сегодня и утвердила Белоконь в статусе главы райцентра.

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