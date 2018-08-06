Единороссы потеряли власть в одном из райцентров Красноярского края
Два предыдущих главы от партии власти ушли со скандалом.
Два предыдущих главы от партии власти ушли со скандалом.
Главой Ирбейского сельсовета (Ирбейский район, Красноярский край) стала Надежда Белоконь, выдвинутая ЛДПР. Такое решение сегодня приняли на сессии Совета села его депутаты.
Прежний глава поселка Андрей Дрозд, избранный в 2013 году от «Единой России», покинул этот пост после того, как был уличен в коррупционном преступлении — он включил себя в список нуждающихся в социальном жилье, получил от администрации дом и начал оформлять его в собственность. После этого райцентр довольно долго оставался без главы: единороссовское лобби во власти района старательно саботировало выборы руководителя сельсовета, видя, что их ставленник не может набрать достаточного количества голосов местных депутатов.
«После этого желающих стать главой сельсовета особо не было, — рассказывает депутат Законодательного Собрания Красноярского края Сергей Титов, — тогда и решили назначить временно исполняющим обязанности Надежду Белоконь, которая хорошо зарекомендовала себя за три года работы депутатом Ирбейского райсовета. В частности, это она выявила махинации Дрозда и Красновского».
Примерно в это же время в Ирбейском объявили конкурс на место главы поселения. На него заявились четыре кандидата. По итогу заседания конкурсной комиссии двоих из них — Надежда Белоконь и Александр Миллер — рекомендовали на сессию депутатов, которая сегодня и утвердила Белоконь в статусе главы райцентра.