Генпрокуратура усилит надзор за работой таможенных и налоговых органов

Указ направлен на урегулирование проводимых в республике реформ по улучшению налогового и таможенного администрирования.

Управление по надзору за исполнением законодательства в сфере осуществления налоговых и таможенных реформ Генпрокуратуры призвано обеспечить в том числе преобразование деятельности органов государственной налоговой службы в сервисно-ориентированную службу, правовое сопровождение осуществляемых налоговых и таможенных реформ, координацию деятельности по выявлению резервов дополнительных доходов в бюджет.

Информационная система автоматизированного учета взимания разового сбора, арендной платы и поступлений от оказания услуг рынками и торговыми комплексами будет запущена в Узбекистане с 1 октября этого года, следует из документа.

Указом введены должности заместителя Генерального прокурора, заместителей прокурора Каракалпакстана, областей и Ташкента, заместителей и помощников прокуроров районов (городов), ответственных за осуществление надзора за исполнением законодательства в налоговой и таможенной сферах. Под их руководством создадут экспертные рабочие группы по реализации налоговых реформ и выявлению резервов дополнительных доходов в бюджет из числа квалифицированных специалистов госорганов и иных организаций.

В каждом районе (городе) создадут рабочие подгруппы по паспортизации налогоплательщиков и объектов налогообложения (физические лица, рынки, торговые комплексы, иные субъекты предпринимательства и прочее).