Трем кандидатам отказали в регистрации на участие в выборах в Нижегородской области

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Три кандидата получили отказ в регистрации на участите в выборах в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте областной избирательной комиссии.

Так, статус участника выборов с отказом в регистрации получили выдвинутый на выборы главы региона партией «Национальный курс» Роман Овсянников, самовыдвиженец в Законодательное собрание Геннадий Старов и самовыдвиженец Вадим Орешин, планировавший попасть в городскую Думу Нижнего Новгорода.

Напомним, что областная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов в губернаторы Нижегородской области.

Также сообщалось, что четыре кандидата прошли регистрацию на дополнительные выборы в Законодательное собрание Нижегородской области.

Для участия в дополнительных выборах депутатов городской Думы Нижнего Новгорода было зарегистрировано пять человек.