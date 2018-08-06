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18:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Британия попросит Россию выдать подозреваемых по делу Скрипалей

Лондон намерен направить Москве запрос на выдачу россиян, подозреваемых в отравлении людей нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. Об этом пишет в понедельник, 6 августа, газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве и силовых структурах Великобритании.

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По данным газеты, власти хотят добиться экстрадиции из России двух граждан страны. Отмечается, что за месяцы тщательного расследования, которое вели сотни полицейских и сотрудников спецслужб, они «полностью проследили передвижения двух россиян с момента из въезда в Великобританию и до отъезда» из страны.

Издание пишет, что запрос подготовила Королевская прокурорская служба. Она готова направить его в любой момент. В то же время The Guardian указывает, что подобный запрос несомненно будет отвергнут Россией и приведет к новому раунду дипломатического скандала.
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Отношения Москвы и Лондона, а также ряда других стран Запада, серьезно ухудшились после того, как стало известно об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их обнаружили без сознания 4 марта, позднее они пришли в себя.

Кроме того, 30 июня отравилась пара британцев из Эймсбери — Чарли Роули и Дон Стерджесс. Спецслужбы утверждают, что они оказались под воздействием того же вещества, от которого пострадали Скрипали. Роули пришел в себя, однако Стерджесс скончалась. По словам мужчины, он подарил флакон с химикатом погибшей, считая, что в нем были духи.

Власти Великобритании полагают, что все четверо отравились нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», который разрабатывали советские ученые в военных целях. В итоге Лондон обвинил в произошедшем Москву. Российские власти свою причастность к произошедшему отрицают.

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