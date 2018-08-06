История санкций США в отношении Ирана. Досье

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6 августа 2018 года президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении в два этапа санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в январе 2016 года Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана (СВПД).

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об ограничительных мерах США в отношении этой страны.

История введения санкций (1979−2006)

Первые односторонние санкции США в отношении Ирана были введены вскоре после Исламской революции (1978−1979), в результате которой в этой стране был свергнут шахский режим. Поводом для них стал захват американского посольства и его сотрудников в Тегеране 4 ноября 1979 года группой иранских студентов, требующих от Вашингтона выдать находившегося в США бывшего шаха Мохаммеда Резу Пехлеви Ирану для проведения суда над ним и вернуть вывезенные им богатства (52 из 66 заложников находились в заточении 444 дня и были освобождены только 20 января 1981 года).

Тогда Вашингтон оказал жесткий нажим на Тегеран — указом президента США Джимми Картера от 14 ноября 1979 года была прекращена закупка иранской нефти, заморожены иранские вклады в американских банках и их зарубежных филиалах, запрещена продажа Ирану запчастей для военного снаряжения.

После разрыва дипотношений в апреле 1980 года был введен запрет на экспорт американских товаров в Иран, включая продовольствие и медикаменты, на денежные переводы в эту страну, а также на импорт иранских товаров. В январе 1981 года эмбарго на торговлю было отменено, однако ограничения на финансовые операции продолжали действовать.

В последующие годы санкционный режим США неоднократно корректировался — часть запретов была отменена, другая ужесточена, вводились новые ограничения.

Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы.

Так, 28 сентября 1984 года администрация Рональда Рейгана ввела дополнительные меры контроля над экспортом в Иран в связи с включением его в список государств, поддерживающих терроризм. 29 октября 1987 года вновь был ограничен импорт иранских товаров, в основном нефти. В ноябре 1990 года американские компании получили разрешение на импорт ограниченного количества нефти из Ирана.

Закон «О нераспространении вооружений в отношении Ирана и Ирака» 1992 года запретил поставки продукции двойного назначения и обычных вооружений и предполагал введение санкций против третьих стран. В 1996 году был принят «закон Д’Амато» (по имени предложившего его сенатора-республиканца), который предусматривал санкции в отношении третьих стран, инвестирующих определенную сумму в нефтяную промышленность Ирана и Ливии.

В октябре 2006 года был принят закон о поддержке свободы в Иране (стал новой редакцией закона 1996 года; в 2016 году был продлен на 10 лет), в связи с развитием иранской ядерной программы распространивший санкции на иранские банки, компании и физические лица, связанные с атомной и оружейной промышленностью.

Пересмотр санкций (2006−2016)

После того как в 2006 году Иран вступил в переговоры по своей ядерной программе с «шестеркой» посредников (Франция, Германия, Великобритания, США, Россия и КНР), а также с приходом к власти в США в 2009 году Барака Обамы в двусторонних отношениях наметилось потепление.

Из-под действия санкций был выведен ряд товаров и сняты некоторые запреты. Так, в 2007—2008 годах американским компаниям было разрешено экспортировать в Иран продукцию сельского хозяйства и медицинские препараты и импортировать оттуда икру, фисташки и ковры.

В 2009 году к списку разрешенных к экспорту товаров добавилась издательская продукция, в 2010 году был снят запрет на продажу Ирану разработанного американскими фирмами программного обеспечения для компьютеров, в 2013 году — компьютерного оборудования. В сентябре 2013 года правительство США разрешило работать в Иране некоммерческим организациям, занимающимся устранением последствий стихийных бедствий, охраной дикой природы, защитой прав человека, а также спортивным ассоциациям.

Между тем в администрации Обамы заявляли о намерении продолжать оказывать нажим на Иран в соответствии с двойственным подходом, который предусматривал возможность как расширения экономического сотрудничества с Тегераном, так и ужесточения санкций. Одновременно со смягчением ряда ограничений в отношении Ирана, вводились другие. Так, в 2010—2013 годах в черный список были добавлены транспортные, нефтехимические, энергетические, судоходные и судостроительные компании, морские порты и телерадиовещательные компании.

Кроме того, были введены ограничения в отношении командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и народного ополчения «басидж». В феврале 2012 года Обама подписал указ, блокирующий активы правительства и финансовых институтов Ирана, включая его Центральный банк. В феврале 2013 года был принят ряд мер, дополнительно затрудняющих доступ Ирана к доходам от продажи нефти.

Был расширен круг подпадающих под санкции транзакций с иранскими финансовыми учреждениями, что ограничило возможность Ирана распоряжаться доходами от продажи нефти, размещенными на счетах в иностранных банках. В июне 2013 года американским банкам, финансовым институтам и компаниям запретили иметь дело с организациями, которые ведут операции с использованием иранского риала. Таким образом, риал был исключен из международной финансовой системы.

Частично ограничительные меры в отношении Тегерана были смягчены после вступления в силу 20 января 2014 года промежуточного соглашения о приостановке ядерной программы Ирана (подписано 24 ноября 2013 года Ираном и «шестеркой»). В частности, США ослабили санкции в отношении экспорта иранской нефти, приостановили ограничения для иностранцев, которые «осуществляют транзакции, связанные с экспортом иранской нефтехимической продукции, занимаются в Иране торговлей золотом и драгоценными металлами, а также поставляют товары и услуги для иранского автомобильного сектора».

Было временно приостановлено действие санкций в отношении Иранской государственной телерадиовещательной корпорации. Корпорациям Boeing и General Electric было разрешено поставлять в Иран запчасти и проводить ремонт авиационных двигателей. В ноябре 2014 года было приостановлено действие санкций США в отношении третьих стран, направленных на ограничение закупки нефти и нефтепродуктов у Ирана.

16 января 2016 года Иран подтвердил выполнение обязательств по соглашению с «шестеркой» о постановке своей ядерной деятельности под контроль МАГАТЭ (Совместный всеобъемлющий план действий был согласован 14 июля 2015 года). В тот же день Обама подписал указ об отмене так называемых второстепенных санкций, касающихся иностранных фирм и зарубежных филиалов американских компаний.

7 октября 2016 года были разрешены долларовые сделки между Ираном и офшорными банковскими учреждениями, но при условии, что они не затрагивают американскую финансовую систему. Был снят запрет на международные финансовые операции с иранскими компаниями, которые могут контролироваться лицом, подпадающим под санкции. Вместе с тем в силе остались так называемые первостепенные санкции, запрещающие деловые контакты с Ираном физических и юридических лиц США. Американским гражданам по-прежнему запрещалось осуществлять финансовые транзакции или сделки с правительством Ирана и иранскими финансовыми институтами. В черном списке остались около 200 человек и компаний.

Отказ от договоренностей

Дональд Трамп еще в ходе предвыборной президентской кампании неоднократно обвинял Тегеран в спонсорстве терроризма и резко критиковал заключенную с Ираном ядерную сделку.

После избрания Трампа ужесточение санкционного режима в отношении Ирана продолжилось.

Так, в апреле 2017 года за нарушение прав человека администрация США включила в санкционный список Тегеранскую организацию тюрем, а в мае и июле расширила санкции против ряда юридических и физических лиц, «поддерживающих баллистическую ракетную программу Ирана, иранские военные закупки или Корпус стражей исламской революции. 2 августа 2017 года Трамп подписал Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций, предусматривающий введение ограничений в отношении лиц, имеющих отношение к иранской программе по разработке баллистических ракет.

13 октября 2017 года Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану, согласно которой США намерены противостоять его «дестабилизирующему влиянию». Американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе.

В тот же день минфин США ввел санкции против трех иранских организаций, а также внес КСИР в список организаций, «поддерживающих терроризм». А 16 ноября 2017 года Трамп продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. В январе 2018 года минфин США ввел санкции в отношении ряда иранских организаций и физических лиц за связь с террористическими группировками в странах исламского Магриба, причастность к нарушениям прав человека и ракетной программе Тегерана.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе, что означает постепенное восстановление действия ранее замороженных в соответствии с СВПД ограничительных мер в отношении Тегерана, а также третьих стран. Согласно исполнительному указу от 6 августа, санкции будут возвращены в два этапа.

С 7 августа восстанавливаются ограничения на торговлю с Тегераном золотом и рядом металлов, на операции с его национальной валютой и госдолгом, а также запрет на продажу иранскому правительству долларов. Второй этап, который начнется в ноябре, подразумевает восстановление санкций в отношении операций Ирана, связанных с экспортом нефти и энергетическим сектором, финансовых институтов, осуществляющих операции с Центробанком Ирана. Таким образом, будет возобновлено действие всех американских санкций, отмененных 16 января 2016 года, в день начала реализации СВПД.

При этом Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры.

Реакция на действия США

Тегеран заявил, что будет соблюдать условия соглашения о ядерной программе, если Евросоюз сможет компенсировать урон, который нанесут ему санкции Вашингтона.