Роухани заявил, что не видит смысла в переговорах с Трампом после возвращения санкций

Источник: РИА "Новости"

«Нет какого-либо смысла в переговорах с введением санкций», — приводит слова Роухани телеканал Al Mayadeen.

По убеждению президента Ирана, призывы Трампа к прямым переговорам направлены на «создание раскола в Иране в пользу США».

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«Группа 4+1 (Великобритания, Франция, Германия, Китай, Россия — прим. ТАСС) подтвердила свою солидарность с Ираном и приняла ряд шагов для компенсации выхода Вашингтона из ядерной сделки», — добавил он.

Роухани также отметил, что Иран основывается на дипломатических методах, тогда как Соединенным Штатам доверять нельзя.

«Иран верит в дипломатию, а доверять Вашингтону нельзя», — приводит слова иранского президента телеканал Sky News Arabia. По мнению Роухани, именно президент США Дональд Трамп первым «развернулся спиной к переговорному процессу». Соединенным Штатам, добавил иранский президент, теперь «нужно доказать свое желание вести [с Тегераном] диалог».

Сохранение СВПД

Тегеран ожидает от европейских стран практических шагов для подтверждения их намерений сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил также Роухани.

«Мы ожидаем практических шагов и решений со стороны Европы, чтобы сохранить ядерное соглашение [с Ираном]", — указал президент Ирана. По его словам, «для развития отношений между Ираном и Европой нет никаких препятствий».