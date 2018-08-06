Роухани заявил, что не видит смысла в переговорах с Трампом после возвращения санкций

«Нет какого-либо смысла в переговорах с введением санкций», — приводит слова Роухани телеканал Al Mayadeen.
По убеждению президента Ирана, призывы Трампа к прямым переговорам направлены на «создание раскола в Иране в пользу США».
«Группа 4+1 (Великобритания, Франция, Германия, Китай, Россия — прим. ТАСС) подтвердила свою солидарность с Ираном и приняла ряд шагов для компенсации выхода Вашингтона из ядерной сделки», — добавил он.
Роухани также отметил, что Иран основывается на дипломатических методах, тогда как Соединенным Штатам доверять нельзя.
«Иран верит в дипломатию, а доверять Вашингтону нельзя», — приводит слова иранского президента телеканал Sky News Arabia. По мнению Роухани, именно президент США Дональд Трамп первым «развернулся спиной к переговорному процессу». Соединенным Штатам, добавил иранский президент, теперь «нужно доказать свое желание вести [с Тегераном] диалог».
Тегеран ожидает от европейских стран практических шагов для подтверждения их намерений сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил также Роухани.
«Мы ожидаем практических шагов и решений со стороны Европы, чтобы сохранить ядерное соглашение [с Ираном]", — указал президент Ирана. По его словам, «для развития отношений между Ираном и Европой нет никаких препятствий».
Соединенные Штаты в ночь с понедельника на вторник начинают первый этап восстановления санкций против Тегерана, которые были отменены в январе 2016 года после заключения СВПД. Со вторника восстанавливаются ограничения на торговлю с Тегераном золотом и рядом металлов, на операции с его национальной валютой и госдолгом, а также запрет на продажу иранскому правительству долларов. В мае этого года Трамп объявил о выходе из СВПД и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Ирана.