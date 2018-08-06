МИД Британии назвал сообщения о просьбах экстрадиции из России спекуляцией

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Газета Guardian в понедельник со ссылкой на источники в британском правительстве и службе безопасности сообщила, что Лондон намерен запросить у Москвы экстрадицию двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери. По данным газеты, запрос уже сформирован и британские власти готовы его направить российской стороне.

Это еще один образец спекуляции. Расследование продолжается, и любые официальные заявления должны поступать от полиции. представитель Форин-офис

Как следует из материала Guardian, дело об отравлении в Солсбери объединено с инцидентом в Эймсбери. Имена подозреваемых не называются.

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В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после «воздействия неизвестного вещества». Одна из пострадавших скончалась, мужчина пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.