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09:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Дмитрий Медведев разрешил сдавать помещения на «Самара Арене» в аренду

На стадионе могут появиться магазины, рестораны и даже финтес-центр.

Источник: AP 2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 6 августа подписал документ с концепцией развития наследия чемпионата мира по футболу, который прошел в России в 2018 году. Среди прочего там говорится и о стадионе «Самара Арена», который, как обещают, передадут в собственность региона в 2019 году.

— Передача стадиона планируется после полного формирования его балансовой стоимости. При этом региональные власти должны выбрать модель управления и представить бизнес-план. На стадионе возможно проведение общероссийских крупных культурно-зрелищных мероприятий в области музыкального искусства, обзорные экскурсии, тематические маршруты и квесты, открытые лектории для школьников, — указано в концепции.

По мнению федеральных чиновников, все стадионы, которые готовили к ЧМ-2018, должны сохранить свою направленность — принимать футбольные матчи. Однако содержание объекта должно окупаться. Поэтому на сооружениях будут сдавать в аренду помещения — под спортивные секции, магазины, рестораны, фитнес-центры и не только. Чтобы помочь аренам с самоокупаемостью, региональные власти попросят освободить эти объекты от налогов на имущество и землю. Отметим, что затраты на содержание «Самары Арены» оценивают в 500 миллионов рублей в год.

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