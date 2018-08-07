Дмитрий Медведев разрешил сдавать помещения на «Самара Арене» в аренду

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 6 августа подписал документ с концепцией развития наследия чемпионата мира по футболу, который прошел в России в 2018 году. Среди прочего там говорится и о стадионе «Самара Арена», который, как обещают, передадут в собственность региона в 2019 году.

— Передача стадиона планируется после полного формирования его балансовой стоимости. При этом региональные власти должны выбрать модель управления и представить бизнес-план. На стадионе возможно проведение общероссийских крупных культурно-зрелищных мероприятий в области музыкального искусства, обзорные экскурсии, тематические маршруты и квесты, открытые лектории для школьников, — указано в концепции.