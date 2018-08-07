Дмитрий Медведев разрешил сдавать помещения на «Самара Арене» в аренду
На стадионе могут появиться магазины, рестораны и даже
На стадионе могут появиться магазины, рестораны и даже
— Передача стадиона планируется после полного формирования его балансовой стоимости. При этом региональные власти должны выбрать модель управления и представить
По мнению федеральных чиновников, все стадионы, которые готовили к ЧМ-2018, должны сохранить свою направленность — принимать футбольные матчи. Однако содержание объекта должно окупаться. Поэтому на сооружениях будут сдавать в аренду помещения — под спортивные секции, магазины, рестораны,