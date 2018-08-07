Молдова наращивает поставки российского газа

Источник: Комсомольская правда

Поставки российского природного газа в Молдову (включая Приднестровье) в январе-июле 2018 г. выросли на 13% — до 1 млрд. 692,5 млн. куб. м, сообщает InfoMarket.

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Такие данные приводит компания «Укртрансгаз», обеспечивающая транзит российского газа в Молдову по территории Украины, отмечая, что при этом в июле 2018 г., в сравнении с тем же периодом прошлого года, транзит российского газа в Молдову увеличился на 1,3% — до 151,8 млн. куб. м.

В январе-июле 2017 г. поставки российского природного газа в Молдову составили 1 млрд. 692,5 млн. куб. м., в том числе, 149,9 млн. куб. м. — в июле прошлого года.

По официальным данным «Газпрома», поставки природного газа в Молдову (с учетом Приднестровья) в 2017 г. сократились примерно на 8,2%, составив 2 млрд. 712 млн. куб. против 2 млрд. 955 млн. куб. м. годом ранее.