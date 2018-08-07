Молдова наращивает поставки российского газа
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Поставки российского природного газа в Молдову (включая Приднестровье) в
Такие данные приводит компания «Укртрансгаз», обеспечивающая транзит российского газа в Молдову по территории Украины, отмечая, что при этом в июле 2018 г., в сравнении с тем же периодом прошлого года, транзит российского газа в Молдову увеличился на 1,3% — до 151,8 млн. куб. м.
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По официальным данным «Газпрома», поставки природного газа в Молдову (с учетом Приднестровья) в 2017 г. сократились примерно на 8,2%, составив 2 млрд. 712 млн. куб. против 2 млрд. 955 млн. куб. м. годом ранее.
В то же время, по данным компании «Укртрансгаз», транзит природного газа в Молдову через ГТС Украины в 2017 г. составил 2 млрд. 707,9 млн. куб. м.