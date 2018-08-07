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04:00 (мск), источник: РИА Новости

Евросоюз вводит правила, отменяющее в ЕС действие санкций США против Ирана

БРЮССЕЛЬ, 7 авг — РИА Новости. Евросоюз введет 7 августа в действие законодательство, отменяющее на территории ЕС действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана.

Источник: РИА "Новости"

«Поскольку первая серия вновь вводимых США санкций в отношении Ирана вступает в силу, (7 августа — ред.) вступает в силу и обновленный Блокирующий статут ЕС (Blocking Statute) для смягчения их влияния на интересы компаний ЕС, ведущих законный бизнес в Иране», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

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Речь идет об обновлении статута от 1996 года. «Обновление будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу 7 августа», — отмечает ЕК.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Обновление Блокирующего статута является частью поддержки Евросоюзом имплементация ядерной сделки с Ираном, торгово-экономических отношений со страной.

Обновленный Блокирующий статут будет запрещать резидентам и компаниям ЕС следовать соответствующим экстерриториальным санкциям США. Однако Еврокомиссия в определенных случаях сможет давать разрешение на это, свидетельствуют материалы ЕК.

Страны ЕС смогу вводить наказания в отношении компаний и резидентов ЕС за неисполнение правил статута.

Эти правила также отменяют на территории ЕС вытекающие из этих санкций США судебные решения иностранных судов, свидетельствуют материалы ЕК.

Статут позволит резидентам и компаниям ЕС требовать через суды стран Евросоюза возмещения ущерба от таких санкций от лиц и компаний, нанесших его. Компенсация ущерба, как пишет ЕК, может заключаться в описи и продаже активов того, кто нанес этот ущерб, его представителей и посредников.

Следите за развитием темы«Ядерная сделка с Ираном»
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