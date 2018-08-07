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10:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов утвердил штат новых министерств и комитета

Число сотрудников Минмолодежи РТ и Комитета РТ по охране объектов культурного наследия несколько уменьшено по сравнению с запланированным.

Источник: РИА "Новости"

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил штат новых республиканских министерств спорта и по делам молодежи, а также Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Он подписал указ о корректировке количества должностей в госорганах региона.

В возглавляемом Владимиром Леоновым Министерстве спорта Татарстана будут работать 47 чиновников. Штат же руководимого Дамиром Фаттаховым Министерства по делам молодежи республики будет насчитывать 39 сотрудников. Ранее предполагалось, что в Минмолодежи будут трудиться 42 специалиста.

До разделения Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана на два ведомства в нем работали 56 чиновников.

В Комитете РТ по охране объектов культурного наследия, который возглавляет Иван Гущин, будет трудиться 21 сотрудник вместо предполагавшихся ранее 23. Работа пяти из них будет оплачиваться из федерального бюджета, как прежде из него же оплачивалась работа пяти специалистов Министерства культуры региона.

Штат же самого Минкультуры Татарстана будет включать 57 чиновников вместо прежних 66.

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