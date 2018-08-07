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05:19 (мск), источник: VLADNEWS

Дмитрий Медведев приедет на Дальний Восток обсуждать экологию и соцразвитие

Премьер-министр приедет в ДФО на текущей неделе.

Источник: AP 2018

Председатель правительства России Дмитрий Медведем на этой неделе совершит поездку на Дальний Восток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства РФ. Здесь он проведёт заседание Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Также будут затронуты темы экологического туризма.

На совещании с вице-премьерами в понедельник, 6 августа, Дмитрий Медведев начал обсуждение вопросов с охраны окружающей среды.

«Прошлый год у нас был Годом экологии, мы разработали целый комплекс мер в рамках его проведения. В том числе приняли решение создать более 11 новых национальных парков по всей стране. Некоторые из них появились в прошлом году, ряд парков был создан в этом году», — напомнил премьер-министр, добавив, что недавно он подписал новый документ «О создании национального парка “Ленские столбы” (Республика Саха (Якутия)».

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