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07:52 (мск), источник: НИА Новосибирск

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с молодежью из Японии и Южной Кореи

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с молодежными делегациями из городов-побратимов: японского Саппоро и южнокорейского Тэджона. Как рассказали в городской администрации, встреча состоялась в рамках международного проекта молодежных обменов «Новосибирск — Саппоро — Тэджон».

Источник: РИА "Новости"
Наши ребята тоже побывали в ваших городах, и каждый раз, когда они возвращались домой, привозили массу очень хороших и позитивных впечатлений от встреч со сверстниками. Мне хочется, чтобы и у вас остались добрые эмоции от Новосибирска, его жителей, чтобы вы, приехав домой, поделились тем, что увидели у нас, передали хороший настрой сибиряков в отношении жителей городов-побратимов Саппоро и Тэджона.
Анатолий Локоть
мэр Новосибирска

Принимали гостей из Японии и Южной Кореи молодые новосибирцы в возрасте от 14 до 18 лет. Почти все они интересуются восточной культурой и языками. Ребята не только принимают иностранных гостей в своем городе, но в скором времени нанесут ответные визиты.

«Я думаю, что с помощью трёхстороннего обмена подростки наших стран могут подружиться и вырасти людьми с глобальным мышлением. Программа позволяет нам знакомиться с повседневной жизнью друг друга на примере принимающих семей и лучше понимать культуру друг друга», — отметил представитель молодёжной делегации Тэджона Сон Хёнсоб.

Новосибирск принимает международные делегации с 30 июля по 7 августа. В течение недели иностранные гости знакомились с традициями русского народа и национальной кухней, посещали музеи и экскурсии.

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