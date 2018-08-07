Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с молодежью из Японии и Южной Кореи

Наши ребята тоже побывали в ваших городах, и каждый раз, когда они возвращались домой, привозили массу очень хороших и позитивных впечатлений от встреч со сверстниками. Мне хочется, чтобы и у вас остались добрые эмоции от Новосибирска, его жителей, чтобы вы, приехав домой, поделились тем, что увидели у нас, передали хороший настрой сибиряков в отношении жителей городов-побратимов Саппоро и Тэджона.

Анатолий Локоть мэр Новосибирска