В Красноярском крае по тревоге подняли истребители-перехватчики МиГ-31БМ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Истребители-перехватчики МиГ-31БМ подняли по тревоге в рамках учений в Красноярском крае, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

«Авиационный истребительный полк объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированный в Красноярском крае, поднят по тревоге в рамках стартовавшего учения противовоздушной обороны и авиации ЦВО», — говорится в сообщении.

Экипажам сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ предстоит совершить перелет на военный аэродром Домна в Забайкальский край, преодолев более тысячи километров. Летчики отработают учебно-тренировочные задачи по сближению с целями и их уничтожение на заданных рубежах перехвата ракетами класса «воздух-воздух».