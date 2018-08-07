В Красноярском крае по тревоге подняли истребители-перехватчики МиГ-31БМ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости.
«Авиационный истребительный полк объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированный в Красноярском крае, поднят по тревоге в рамках стартовавшего учения противовоздушной обороны и авиации ЦВО», — говорится в сообщении.
Экипажам сверхзвуковых
В учениях задействованы более 10 истребителей Миг-31БМ, а также более 500 человек летного и инженерного состава, уточняет округ.