Какие схемы поступления в вузы без сдачи ЕНТ используют в Казахстане

Специальная мониторинговая группа (СМГ) направила своих тайных «агентов» в университеты и выяснила очень «интересные» детали.

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Например, оказалось, что после окончания 11 класса в университетах могут зачислить на бакалавриат, при этом сдавать комплексное тестирование не нужно. Как это сделать? Легко! Необходимо просто сначала поступить на творческую специальность, а потом перевестись на любой, какой хочешь, факультет.

Также стало известно, что желающим быть зачисленными в магистратуру, которые смогли пронести на экзамен телефон, будут подсказывать ответы через WhatsApp. Кроме того, у абитуриентов есть возможность без сдачи обязательного для всех выпускников ЕНТ поступить в российский вуз, но учиться при этом в Казахстане. 6 месяцев такого обучения стоят около 160 тысяч тенге.