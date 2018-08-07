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07:45 (мск), источник: Nur.kz

Какие схемы поступления в вузы без сдачи ЕНТ используют в Казахстане

В Казахстане выявлена схема поступления в вузы без прохождения ЕНТ и КТ, передает NUR.KZ со ссылкой на антикоррупционную службу Акмолинской области.

Специальная мониторинговая группа (СМГ) направила своих тайных «агентов» в университеты и выяснила очень «интересные» детали.

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Например, оказалось, что после окончания 11 класса в университетах могут зачислить на бакалавриат, при этом сдавать комплексное тестирование не нужно. Как это сделать? Легко! Необходимо просто сначала поступить на творческую специальность, а потом перевестись на любой, какой хочешь, факультет.

Также стало известно, что желающим быть зачисленными в магистратуру, которые смогли пронести на экзамен телефон, будут подсказывать ответы через WhatsApp. Кроме того, у абитуриентов есть возможность без сдачи обязательного для всех выпускников ЕНТ поступить в российский вуз, но учиться при этом в Казахстане. 6 месяцев такого обучения стоят около 160 тысяч тенге.

Сотрудники СМГ еще узнали, как студенты могут получить оценки, не сдавая сессию, и даже ориентировочную стоимость такого «удовольствия». Так, «сдача» сессии будет стоить не меньше 60 тысяч тенге, а диссертация — 120 тысяч тенге. Отмечается, что подобные моменты в вузах уже стали системными и свидетельствуют о том, что необходимо устранять пробелы в образовании. Свою работу СМГ продолжит.

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