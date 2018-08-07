Жители Южного города позвали Азарова прокатиться с ними на переполненных автобусах
Местные недовольны тем, что не могут спокойно ездить на работу.
Местные недовольны тем, что не могут спокойно ездить на работу.
Транспортная доступность отдаленных районов Самары всегда оставляла желать лучшего. В некоторые районы автобусы просто не ходят после 9, а утром уехать из них невозможно
Так, жители микрорайона Южный город не смогли добиться того, чтобы к ним курсировало больше транспорта. Поэтому они решили позвать врио губернатора Дмитрия Азарова ознакомиться с ситуацией лично. Сделать он это сможет путем поездок на имеющихся маршрутах до Самары.
— Дмитрий Игоревич, мы, жители Южного города, приглашаем Вас в любой будний день к нам в 7 утра для ознакомления, как мы добираемся на общественном транспорте, — написали жители Южного города главе региона в Твиттере.
Дмитрий Азаров на приглашение не ответил и подключил к разбору ситуации мэра Самары Елену Лапушкину и городской департамент транспорта, которые ответа на вопрос жителей не дали, зато констатировали ситуацию, о которой все знают и слушают с появления микрорайона.
— В Южный город, который находится в Волжском районе, ездят межмуниципальные маршруты № 109, 109к, 141, по Южному шоссе — № 401 и 429. Указанный вопрос проработаем совместно с ответственными коллегами из Министерства транспорта и автомобильных дорог региона, — пообещали представители профильного департамента Самары.