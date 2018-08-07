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09:13 (мск), источник: Pro Город Самара

Жители Южного города позвали Азарова прокатиться с ними на переполненных автобусах

Местные недовольны тем, что не могут спокойно ездить на работу.

Источник: РИА "Новости"

Транспортная доступность отдаленных районов Самары всегда оставляла желать лучшего. В некоторые районы автобусы просто не ходят после 9, а утром уехать из них невозможно из-за заполняемости общественного транспорта.

Так, жители микрорайона Южный город не смогли добиться того, чтобы к ним курсировало больше транспорта. Поэтому они решили позвать врио губернатора Дмитрия Азарова ознакомиться с ситуацией лично. Сделать он это сможет путем поездок на имеющихся маршрутах до Самары.  

— Дмитрий Игоревич, мы, жители Южного города, приглашаем Вас в любой будний день к нам в 7 утра для ознакомления, как мы добираемся на общественном транспорте, — написали жители Южного города главе региона в Твиттере.

Дмитрий Азаров на приглашение не ответил и подключил к разбору ситуации мэра Самары Елену Лапушкину и городской департамент транспорта, которые ответа на вопрос жителей не дали, зато констатировали ситуацию, о которой все знают и слушают с появления микрорайона.

— В Южный город, который находится в Волжском районе, ездят межмуниципальные маршруты № 109, 109к, 141, по Южному шоссе — № 401 и 429. Указанный вопрос проработаем совместно с ответственными коллегами из Министерства транспорта и автомобильных дорог региона, — пообещали представители профильного департамента Самары.

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