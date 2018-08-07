Уральский полпред едет знакомиться с Челябинском

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов нанесет визит в Челябинскую область — чиновника ждут на Южном Урале в среду, 8 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Планируется, что Цуканова познакомят с крупнейшими инфраструктурными проектами, которые реализуются в Челябинской области, такими как строительство скоростной магистрали (полпред ознакомится с работой универсального рельсобалочного стана на Мечеле), а также реконструкция местного аэропорта и строительство конгресс-холла «Таганай-2020», который, как ожидается, станет основной площадкой саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.