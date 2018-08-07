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11:03 (мск), источник: dostup1.ru

Уральский полпред едет знакомиться с Челябинском

Николаю Цуканову представят крупнейшие инфраструктурные проекты, в том числе к саммитам ШОС и БРИКС.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов нанесет визит в Челябинскую область — чиновника ждут на Южном Урале в среду, 8 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Планируется, что Цуканова познакомят с крупнейшими инфраструктурными проектами, которые реализуются в Челябинской области, такими как строительство скоростной магистрали (полпред ознакомится с работой универсального рельсобалочного стана на Мечеле), а также реконструкция местного аэропорта и строительство конгресс-холла «Таганай-2020», который, как ожидается, станет основной площадкой саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Также Николай Цуканов проведет совещание с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, в рамках которого будет обсуждаться подготовка к международным событиям. Напомним, сразу после назначения полпред сообщал, что организация саммитов будет одним из приоритетов его работы на ближайшие два года.

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