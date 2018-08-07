Уральский полпред едет знакомиться с Челябинском
Николаю Цуканову представят крупнейшие инфраструктурные проекты, в том числе к саммитам ШОС и БРИКС.
Николаю Цуканову представят крупнейшие инфраструктурные проекты, в том числе к саммитам ШОС и БРИКС.
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов нанесет визит в Челябинскую область — чиновника ждут на Южном Урале в среду, 8 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Планируется, что Цуканова познакомят с крупнейшими инфраструктурными проектами, которые реализуются в Челябинской области, такими как строительство скоростной магистрали (полпред ознакомится с работой универсального рельсобалочного стана на Мечеле), а также реконструкция местного аэропорта и строительство
Также Николай Цуканов проведет совещание с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, в рамках которого будет обсуждаться подготовка к международным событиям. Напомним, сразу после назначения полпред сообщал, что организация саммитов будет одним из приоритетов его работы на ближайшие два года.