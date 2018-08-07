Акулович: есть те, кто не платит за подписку на БелТА, но подключались к ней

«Я вам могу сказать следующее — у БелТА существует платная подписка на новостную ленту. Есть те, кто подписывается на эту новостную ленту. Есть те, кто подписан, платит и читает. И есть те, кто не платит и под чужими паролями к этой ленте подключались. Вот и все. Я в данном случае не называю никого, я просто излагаю суть вещей», — сказала Акулович.