Акулович: есть те, кто не платит за подписку на БелТА, но подключались к ней

Сотрудники СК продолжают выяснять обстоятельства взлома сайта информагентства БелТА. Все подробности о следственных действиях сообщит Следственный комитет, подчеркнула радио Sputnik Беларусь генеральный директор информационного агентства БелТА Ирина Акулович.
«Я вам могу сказать следующее — у БелТА существует платная подписка на новостную ленту. Есть те, кто подписывается на эту новостную ленту. Есть те, кто подписан, платит и читает. И есть те, кто не платит и под чужими паролями к этой ленте подключались. Вот и все. Я в данном случае не называю никого, я просто излагаю суть вещей», — сказала Акулович.
Все остальные вопросы прокомментирует Следственный комитет, добавила гендиректор БелТА.
Как стало известно утром во вторник 7 августа, в офисах белорусского портала TUT.BY и информационного агентства БелаПАН проходят обыски. Также обыск проводится в редакции газеты «Навука».
Сам основатель портала Юрий Зиссер сообщил Sputnik, что узнал о происходящем в офисе от коллег. По словам Зиссера, сотрудники СК изымают винчестеры у ряда компьютеров в редакции портала.
Комментарий генерального директора Белорусского телеграфного агентства Ирины Акулович слушайте на радио Sputnik Беларусь.