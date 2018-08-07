Двух примаров будут судить за халатность

Их обвиняют в служебной халатности.

Так, весной 2017 года примары выполнили несоответствующим образом свои служебные обязанности, проявив халатность и нанеся вред окружающей среде, а государству — ущерб в особо крупных размерах.

Согласно материалам дела, игнорируя и нарушая положения законодательства, в отсутствие решений местных советов об изменении способа использования и аренды земли местной публичной администрацией, без проведения публичного тендера, в отсутствии планов развития карьерных работ, технических проектов и проектов по рекультивации земли, только на основе устных соглашений обвиняемые позволили некоторым экономическим агентам незаконно добывать глину за пределами населенных пунктов в обмен на обустройство мусорных свалок в руководимых ими коммунах.

В результате их небрежных действий окружающей среде был нанесен вред, а государству — ущерб в особо крупных размерах — на сумму 453,486 тыс. леев в случае одной коммуны и на сумму 146,72 тыс. леев в случае второй коммуны.