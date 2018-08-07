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12:35 (мск), источник: Noi.md

Двух примаров будут судить за халатность

Северное отделение Антикоррупционной прокуратуры объявило о завершении уголовного расследования и передаче в суд дела примаров двух коммун на севере страны.

Их обвиняют в служебной халатности.

Так, весной 2017 года примары выполнили несоответствующим образом свои служебные обязанности, проявив халатность и нанеся вред окружающей среде, а государству — ущерб в особо крупных размерах.

Согласно материалам дела, игнорируя и нарушая положения законодательства, в отсутствие решений местных советов об изменении способа использования и аренды земли местной публичной администрацией, без проведения публичного тендера, в отсутствии планов развития карьерных работ, технических проектов и проектов по рекультивации земли, только на основе устных соглашений обвиняемые позволили некоторым экономическим агентам незаконно добывать глину за пределами населенных пунктов в обмен на обустройство мусорных свалок в руководимых ими коммунах.

В результате их небрежных действий окружающей среде был нанесен вред, а государству — ущерб в особо крупных размерах — на сумму 453,486 тыс. леев в случае одной коммуны и на сумму 146,72 тыс. леев в случае второй коммуны.

За проявленную служебную халатность (ст. 329 Уголовного кодекса) примарам грозит тюремное заключение на срок от двух до шести лет, с лишением права занимать определенные должности на срок от 5 до 10 лет.

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