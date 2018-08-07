В администрации Ленобласти произошли кадровые изменения
Губернатор назначил нового председателя комитета специальных программ.
Губернатор назначил нового председателя комитета специальных программ.
На должность председателя комитета специальных программ Ленобласти Сергея Колодочку. Об этом сообщает
Ранее Сергей Колодочка был начальником управления специальной документальной связи и защиты государственной тайны Ленинградской области. Но эту систему включили в состав нового образованного комитета специальных программе постановлением от июня 2018 года.
Глава региона отмечает, что объединение двух структурных единиц повысит эффективность работы подраздередения и снизит управленческие расходы.
Ранее мы сообщали, что выпускница Сколково возглавила комитет по информатизации и связи Ленобласти.