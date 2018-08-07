В администрации Ленобласти произошли кадровые изменения

На должность председателя комитета специальных программ Ленобласти Сергея Колодочку. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Ранее Сергей Колодочка был начальником управления специальной документальной связи и защиты государственной тайны Ленинградской области. Но эту систему включили в состав нового образованного комитета специальных программе постановлением от июня 2018 года.

Глава региона отмечает, что объединение двух структурных единиц повысит эффективность работы подраздередения и снизит управленческие расходы.