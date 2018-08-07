Лукашенко: мясо в России будет дорожать, и надо быть к этому готовыми

«Значимость мяса и молока впредь будет возрастать, и прежде всего на нашем основном российском рынке. Уже обвально идет информация о том, что мясные продукты в России сильно подорожают, обосновывается причина тем, что дорожает сырье. То есть в России нет мяса. Поэтому надо быть готовыми к торговле на наших основных рынках, но не забывать о своем внутреннем. И вопрос ценообразования — за это кто-то может потерять голову, и не только министр торговли», — сказал Александр Лукашенко.