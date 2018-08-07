Заседание Избирательной комиссии Иркутской области состоится 8 августа
Начало заседания в 14:00.
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Начало заседания в 14:00.
Заседание Избирательной комиссии Иркутской области запланировано на 8 августа. На рассмотрение выносятся проекты постановлений об утверждении текста бюллетеня по областному округу, о порядке по составлению, уточнению и использованию списка избирателей, а также финансовые вопросы, сообщает
Начало заседания в 14:00.