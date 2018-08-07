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13:58 (мск), источник: Нижегородская правда

«Макарьевский монастырь — одно из красивейших мест нашей области с богатой историей», — Глеб Никитин

Глава региона принял участие в праздновании Дня памяти преподобного Макария Желтоводского и Унженского.

Источник: nne.ru

7 августа глава Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в праздновании Дня памяти преподобного Макария Желтоводского и Унженского в Макарьевском монастыре.

Глеб Никитин посетил божественную литургию в соборе Святой Живоначальной Троицы и принял участие в праздничном крестном ходе вокруг монастыря.

«Макарьевский монастырь — одно из красивейших мест нашей области с богатой историей», — отметил Глеб Никитин.

Макарий Желтоводский и Унженский родился в 1349 году в Нижнем Новгороде. В двенадцать лет он тайно ушел от родителей и принял иноческий постриг в Нижегородской Печерской обители. Жизнь преподобного неразрывно связана с историей Нижегородского края. «Наша задача бережно хранить память об этом и сделать так, чтобы как можно больше людей могли увидеть и посетить величественный Макарьевский монастырь», — добавил глава региона.

Также Глеб Никитин подчеркнул, что монастырь является одной из главных туристических достопримечательностей для круизного туризма и отметил необходимость и дальше развивать это направление.

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