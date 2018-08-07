«Макарьевский монастырь — одно из красивейших мест нашей области с богатой историей», — Глеб Никитин

Макарий Желтоводский и Унженский родился в 1349 году в Нижнем Новгороде. В двенадцать лет он тайно ушел от родителей и принял иноческий постриг в Нижегородской Печерской обители. Жизнь преподобного неразрывно связана с историей Нижегородского края. «Наша задача бережно хранить память об этом и сделать так, чтобы как можно больше людей могли увидеть и посетить величественный Макарьевский монастырь», — добавил глава региона.