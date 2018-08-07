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14:12 (мск), источник: АиФ Уфа

Рустэм Хамитов: «Цены с начала года выросли на 1,7%»

Глава Башкирии привёл данные по некоторым макроэкономическим показателям региона.

Источник: РИА "Новости"

Глава Башкирии Рустэм Хамитов 7 августа на заседании Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию экспорта привёл данные по некоторым макроэкономическим показателям республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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По его словам, индекс промышленного производства в республике превысил 103%. Улучшилась ситуация в розничной и оптовой торговле — рост на 4 и почти 8% соответственно. Цены с начала года текущего года поднялись на 1,7%, а реальные зарплаты за пять месяцев выросли почти на 9%.

Также глава региона отметил, что в республике «неплохие результаты» по поступлению налогов в бюджет, но показатели инвестиционной деятельности за I квартал 2018 года ухудшились — снижение примерно на 7% к прошлому году.

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