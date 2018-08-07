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15:35 (мск), источник: АиФ Челябинск

Единогласно избран новый глава Советского района Челябинска

Владислав Макаров сменил Михаила Буренкова.

Сегодня, седьмого августа, на расширенном заседании совета депутатов Советского района Челябинска новым главой района единогласно избран 51-летний спикер районного совета депутатов Владислав Макаров, передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Прежний глава Советского района 65-летний Михаил Буренков оставил свой пост по собственному желанию после 22 лет работы в конце июня 2018 года. Всего в администрации Советского района он проработал 35 лет. Михаил Буренков поздравил своего преемника с избранием. Конкуренцию Владиславу Макарову на выборах главы района составлял заместитель главы по благоустройству Евгений Петров.

Владислав Макаров родился в 1966 году, в 1989 году окончил Ленинградское высшее училище железнодорожных войск и военных сообщений по специальности инженер-строитель железных дорог. Проходил службу на офицерских должностях в различных подразделениях железнодорожных войск в Монголии. В 1991 году был уволен из рядов Вооруженных Сил и вернулся в Челябинск, где занимался, преимущественно, спортивным бизнесом в спортивно-оздоровительном комплексе «Техноджим». Член партии «Единая Россия» с 2004 года. В 2014 году избран депутатом по 13-му избирательному округу Советского района.

До конца августа районным депутатам предстоит избрать нового спикера вместо Владислава Макарова.

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