Единогласно избран новый глава Советского района Челябинска

Прежний глава Советского района 65-летний Михаил Буренков оставил свой пост по собственному желанию после 22 лет работы в конце июня 2018 года. Всего в администрации Советского района он проработал 35 лет. Михаил Буренков поздравил своего преемника с избранием. Конкуренцию Владиславу Макарову на выборах главы района составлял заместитель главы по благоустройству Евгений Петров.

Владислав Макаров родился в 1966 году, в 1989 году окончил Ленинградское высшее училище железнодорожных войск и военных сообщений по специальности инженер-строитель железных дорог. Проходил службу на офицерских должностях в различных подразделениях железнодорожных войск в Монголии. В 1991 году был уволен из рядов Вооруженных Сил и вернулся в Челябинск, где занимался, преимущественно, спортивным бизнесом в спортивно-оздоровительном комплексе «Техноджим». Член партии «Единая Россия» с 2004 года. В 2014 году избран депутатом по 13-му избирательному округу Советского района.