Единогласно избран новый глава Советского района Челябинска
Владислав Макаров сменил Михаила Буренкова.
Владислав Макаров сменил Михаила Буренкова.
Сегодня, седьмого августа, на расширенном заседании совета депутатов Советского района Челябинска новым главой района единогласно избран 51-летний спикер районного совета депутатов Владислав Макаров, передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на
Прежний глава Советского района 65-летний Михаил Буренков оставил свой пост по собственному желанию после 22 лет работы в конце июня 2018 года. Всего в администрации Советского района он проработал 35 лет. Михаил Буренков поздравил своего преемника с избранием. Конкуренцию Владиславу Макарову на выборах главы района составлял заместитель главы по благоустройству Евгений Петров.
Владислав Макаров родился в 1966 году, в 1989 году окончил Ленинградское высшее училище железнодорожных войск и военных сообщений по специальности
До конца августа районным депутатам предстоит избрать нового спикера вместо Владислава Макарова.