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15:32 (мск), источник: АиФ Самара

Глава минэкономразвития СО переходит на работу в федеральную структуру

Александр Кобенко будет работать в Национальной инжиниринговой корпорации.

Источник: Reuters

Врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко покидает свой пост в связи с переходом на работу в федеральную структуру.

Исполнять обязанности министра будет врио первого заместителя Михаил Жданов.

Александр Кобенко займет должность операционного директора Национальной инжиниринговой корпорации. Об этом в ходе стартовавшей во вторник, 7 августа, стратегической сессии «Экономический прорыв. Цифровая экономика» рассказал руководитель области Дмитрий Азаров.

Александр Кобенко останется советником губернатора Самарской области на общественных началах.

По словам Дмитрия Азарова, на новой должности Александр Кобенко будет содействовать привлечению в губернию инвестиций и реализации крупных проектов. Глава региона вручил Александру Кобенко документ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник органов государственной власти Самарской области».

Александр Кобенко родился в 1978 году в Омской области. Окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию Омска. Работал экономистом в АО «Омский каучук», ОАО «Омсктехуглерод». Затем работал в Москве в ООО «Карана», ООО «Когито Менеджмент Консалтинг». В 2005 году перешел на ОАО «АвтоВАЗ», с 2009 года — директор дирекции по экономике и планированию службы вице-президента по финансам и экономике. В 2012 году назначен на должность заместителя председателя правительства — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.

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