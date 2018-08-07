Глава минэкономразвития СО переходит на работу в федеральную структуру
Александр Кобенко будет работать в Национальной инжиниринговой корпорации.
Александр Кобенко будет работать в Национальной инжиниринговой корпорации.
Врио
Исполнять обязанности министра будет врио первого заместителя Михаил Жданов.
Александр Кобенко займет должность операционного директора Национальной инжиниринговой корпорации. Об этом в ходе стартовавшей во вторник, 7 августа, стратегической сессии «Экономический прорыв. Цифровая экономика» рассказал руководитель области Дмитрий Азаров.
Александр Кобенко останется советником губернатора Самарской области на общественных началах.
По словам Дмитрия Азарова, на новой должности Александр Кобенко будет содействовать привлечению в губернию инвестиций и реализации крупных проектов. Глава региона вручил Александру Кобенко документ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник органов государственной власти Самарской области».
Александр Кобенко родился в 1978 году в Омской области. Окончил Сибирскую государственную