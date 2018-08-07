Глава минэкономразвития СО переходит на работу в федеральную структуру

Александр Кобенко родился в 1978 году в Омской области. Окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию Омска. Работал экономистом в АО «Омский каучук», ОАО «Омсктехуглерод». Затем работал в Москве в ООО «Карана», ООО «Когито Менеджмент Консалтинг». В 2005 году перешел на ОАО «АвтоВАЗ», с 2009 года — директор дирекции по экономике и планированию службы вице-президента по финансам и экономике. В 2012 году назначен на должность заместителя председателя правительства — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.