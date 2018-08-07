Касымов выступил с заявлением о смерти Дениса Тена

Источник: Zakon.kz

По словам министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, криминогенная обстановка в стране снижается. Однако в Алматы все ещё большие проблемы. При этом он посетил родственников погибшего Дениса Тена, передаёт Zakon.kz.

Министр пояснил, что полиция своевременно выехала на место преступления. «Раскрыто дело было быстро. В 23:30 того же дня уже был задержан первый подозреваемый. В 18:30 следующего дня — второй. Все допрошены», — сказал он на брифинге в МВД.

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Как выяснилось, третья подозреваемая приехала работать в Алматы официанткой. Волей случая познакомилась с остальными подозреваемыми, после чего они занялись кражами боковых стёкол.

Отдельно отметил министр и работу с ломбардами, куда часто поступают краденные вещи.

«Они стали местом сбыта украденного имущества. В мае принят закон МНЭ мы их обяжем снимать паспорт и другие документы. Как в Германии. Мы их легализуем», — добавил глава ведомства.

По кражам автозапчастей выяснилось то, что из 452 краж зарегистрированных в РК, 90% происходит в Алматы.

«Полиция не может каждый день проверять реализаторов. Нужна санкция прокурора. Властям города надо заниматься этим вопросом», — сообщил Касымов.