Общественная палата Краснодарского края вошла в десятку лучших в стране

В начале встречи губернатор отметил, что за прошлый год в каждом муниципалитете были сформированы общественные советы, которые активно включились в жизнь территорий.

«Сегодня выстроен прямой диалог между Общественной палатой региона, администрацией и органами местного самоуправления. Совместно мы создали ту площадку и условия, при которых максимально активные жители и власть могут встречаться, обсуждать проблемы и находить их решения», — подчеркнул губернатор.

В докладе, который представила Любовь Попова, отмечено эффективное взаимодействие палаты с главами территорий. Орган контролировал качество оказания услуг в социальной сфере, деятельность управляющих компаний, обоснованность тарифов ЖКХ, оказывал поддержку некоммерческим организациям края.

Как отметила Попова, обобщенный доклад Общественная палата РФ готовит президенту, Госдуме и Законодательному собранию. В нем прописано, что на местах палаты эффективно работают там, где губернатор слышит общественность, где проблемы не только поднимаются, но и системно решаются.

Она добавила, что согласно федеральному отчету Общественная палата Краснодарского края входит в десятку лучших в стране, где создан открытый диалог между властью и обществом. Некоторые практики края перенимают и другие регионы.