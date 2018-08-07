Президент будет лично контролировать развитие Орши

Источник: AP 2018

В Беларуси свободные экономические зоны действуют уже на протяжении двадцати лет. Всего функционирует шесть СЭЗ, где зарегистрированы свыше 400 резидентов, на предприятиях которых трудится более 120 тысяч рабочих.

Руководство страны видит первоочередной своей задачей создание высокопроизводительных рабочих мест, что невозможно без привлечения иностранных инвестиций.

Развитие экспортного и промышленного потенциала белорусской экономики неразрывно связано с повышением эффективности функционирования работы свободных экономических зон по всей стране.

Болты и гайки клепать не наш уровень

«Мне докладывают в правительстве, свободные экономические зоны вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие регионов и страны в целом, формируя 4% ВВП», — продемонстрировал свою информированность в ходе совещания Александр Лукашенко.

Всего в настоящее время на долю СЭЗ приходится 13% промпроизводства, 16% экспорта и 7% прямых иностранных инвестиций.

Поэтому белорусский лидер задался вопросом, насколько существующий льготный режим для свободных экономических зон, соответствует отдаче от их работы.

В предыдущий раз работа СЭЗ обсуждалась на уровне президента в декабре 2016 года, чтобы было вызвано насущной необходимостью напрямую связанной с началом функционирования ЕАЭС. Все предложения белорусских чиновников Лукашенко тогда одобрил специальным указом.

«Сегодня правительство вносит очередные предложения, которые якобы должны стимулировать развитие наших свободных экономических зон», — обратил внимание президент.

После чего и вовсе спросил, а нужны ли стране вообще свободные экономические зоны, и каков их вклад в развитие Беларуси, как это связано с принятыми два года назад решениями.

Будут ли еще проекты указов о судьбе СЭЗ в дальнейшем или принимаемых сейчас решений о льготном функционировании и дальше достаточно для привлечения инвестиций.

Лукашенко напомнил, что все регионы страны хотели иметь у себя СЭЗ, и он дал на это принципиальное согласие потому, что белорусы остались без работы. Поэтому в настоящее время вопрос льготного режима работы предприятий не так актуален.

«Мы справляемся с занятостью людей, нам нужны высокотехнологичные производства. А просто создать там конторку, и кто-то будет болты и гайки клепать — это хорошо, но уже не соответствует тому уровню развития, на котором мы находимся», — считает глава государства.

Хватит уже дурью заниматься

Во вторник президент не обошел своим вниманием и ход уборочной, а также подготовку к посеву озимых культур. Поэтому он на совещании с правительством и губернаторами предостерег всех, потому что будут за это отвечать по полной.

«Хватит уже дурью заниматься и обманывать самих себя. В пустую, как говорят крестьяне, землю зерно класть преступно. Подготовьте как надо почву и посейте в агротехнически оптимальные сроки. Не успеваете — не делайте», — рассказал, как работать Александр Лукашенко.

Вслед за этим призвал губернаторов отдать землю хозяйств, которые не успевают подготовиться к посеву озимых, тем предприятиям, что нуждаются в земле. Только делать это прямо сейчас, чтобы они успели подготовить все необходимое.

Да, и уборочную по его словам, нужно проводить в быстром темпе, правда, пока проблем с этим нет. Президент не настораживается и урожай хлеба будет собран.

«Это не проблема. Около семи миллионов тонн — это не тот уровень, который мы можем достичь или реализовать на уборке урожая, поскольку технически оснащены как никогда. Мы и десять миллионов тонн можем за месяц запросто убрать», — заверил глава государства.

В России нет мяса

Разобравшись с главными вопросами в аграрной сфере президент переключился на работу мясо-молочной отрасли. Сразу поставил задачу подготовиться к торговле мясом в России. Потому что на рынке наших ближайших соседей будет возрастать значение мясных и молочных продуктов.

«Уже обвально идет информация о том, что мясные продукты в России сильно подорожают, обосновывается причина тем, что дорожает сырье. То есть в России нет мяса. Поэтому надо быть готовыми к торговле на наших основных рынках, но не забывать о своем внутреннем», — призвал Лукашенко. Так как в обратном случае полетят головы и не только министра торговли. Все принятые решения по развитию мясо-молочного производства белорусский лидер назвал оправданными, так как это спасло сельское хозяйство в целом, благодаря прибыльности молока.

«Наконец-то наши люди начали потреблять нормальные продукты питания, да и экспорт — куда бы мы ни поставляли продукцию, отзывы самые положительные. То есть с молоком мы научились работать», — считает Лукашенко.

После все равно напомнил чиновникам, что с них никто задачу по строительству современных молочно-товарных ферм не снимал, а все что запланировано, необходимо построить.

Орша, как лакмусовая бумажка

В завершение череды совещаний глава государства заявил, что намеревается отправиться в Оршу, чтобы лично и на месте проинспектировать, как выполняются его поручения по развитию районного центра.

Затем белорусский президент и вовсе сказал, что эта поездка станет «лакмусовой бумажкой в работе правительства». На месте министров ждет публичный разговор с главой государства, и он очень не хочет, чтобы он носил неприятный характер.

«Там должно быть сделано то, что я поручал. Задачи поставлены, документы подписаны, все на контроле. Будем смотреть от культуры и спорта до производства, я уже не говорю о социальном статусе этого города, социальной привлекательности и его внешнем виде», — обозначил президент направления предстоящей беседы.

Орша должна стать тем городом, что послужит примером для других крупных районных центров по всей стране. Всем этим городам предстоит выйти на высокий уровень развития.

«Вопрос не только в том, что там живут люди и должны работать производства. Вопрос в правильном размещении производительной силы. Если мы сокращаем строительство жилья, а значит, приток рабочей силы, в Минске, то эта рабочая сила должна быть равномерно размещена по Беларуси», — считает Лукашенко.

Крупные города по его убеждению будут развиваться в качестве центров аграрной промышленности. В этом, по крайней мере, по его признанию состоит суть требований.