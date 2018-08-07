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19:50 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан договорился с Таджикистаном о военном сотрудничестве

Главы ведомств Абдусалом Азизов и Шерали Мирзо 7 августа подписали в Ташкенте план двустороннего сотрудничества на 2018 год.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Минобороны Узбекистана договорилось с Таджикистаном о сотрудничестве на 2018 год, сообщает РИА Новости.

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Двусторонний план главы ведомств Абдусалом Азизов и Шерали Мирзо подписали в Ташкенте 7 августа в ходе визита в РУ военной делегации Таджикистана.

На переговорах стороны обсудили перспективы развития партнерства в сфере обороны и укрепление взаимовыгодных связей в военном направлении. Также на повестке дня стояло обеспечение безопасности в Центральной Азии.

По словам Азизова, реалии сегодняшнего дня диктуют необходимость активизировать взаимодействие в формате многопланового сотрудничества.

В марте в ходе визита в Таджикистан президента Шавката Мирзиёева военные ведомства подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере транзита военного, специального грузового и военного контингента через территории двух государств.

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