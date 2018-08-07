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20:40 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ЦИК рассмотрит сразу три инициативы референдума по повышению пенсионного возраста

В среду, 8 августа, в повестке заседания Центризбиркома стоит вопрос «об инициативах проведения референдума РФ». Их количество не уточняется. Один из собеседников «Ъ» утверждает, что будет рассмотрено сразу три инициативы о проведении референдума.

Источник: Reuters

Секретарь ЦИКа Майя Гришина сообщила ТАСС, что одна из инициатив принадлежит московской группе по референдуму, одним из заявителей является кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов. Другая группа была создана в Московской области, она также предлагает провести референдум, посвященный повышению пенсионного возраста. Предложенный ими вопрос звучит также как у господина Свиридова, сказали «Ъ» в Центризбиркоме, но кто является заявителем, не уточнили. Источник «Ъ» в ЦИКе утверждает, что с инициативой вышла «просто группа граждан-активистов».

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Еще одну заявку подала региональная организация КПРФ в Иркутской области, сказали «Ъ» в партии. Она быстрее остальных направила заявку в региональный избирком и провела собрание. Напомним, вопрос справоросса (он подал заявку на проведение референдума чуть раньше коммунистов) звучит так: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?» Примерно также сформулирован вопрос КПРФ: в нем дополнительно указан нынешний возраст выхода на пенсию.

Собеседник «Ъ» в Центризбиркоме полагает, что одобрение могут получить все формулировки, во всяком случае, предложенные Ильей Свиридовым и КПРФ: «Они готовились с участием правового управления ЦИКа». После рассмотрения в ЦИКе и сбора подписей в регионах отклонить вынесенный на референдум вопрос сможет только Конституционный суд.

Виктор Хамраев, Иван Синергиев.

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