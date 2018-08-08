Лондон блокирует обновление состава российского дипкорпуса

По его словам, Британия сохраняет настрой на сокращение присутствия российских дипломатов в Соединенном Королевстве, а массовая высылка сотрудников миссии в марте из-за дела Скрипаля лишь усугубила сложную кадровую ситуацию в российских загранучреждениях в Британии.
В качестве инструментария по-прежнему используются визовые ограничения, искусственное продолжительное затягивание оформления виз новым сотрудникам, уже оформленным в длительные командировки, продление виз сотрудникам российских загранучреждений на срок не более трех месяцев с удерживанием их паспортов.
Он напомнил, что Россия неоднократно предлагала обсудить визовые вопросы, направленные на обеспечение нормального функционирования дипмиссий, что было отражено в инициированном российской стороной проекте обновленного двустороннего меморандума о взаимопонимании по вопросам выдачи виз с четко оговоренным сроком рассмотрения визовых заявок обеих сторон.
К сожалению, принцип взаимности для британской стороны, судя по всему, существует только со знаком «минус», — заключил дипломат.
Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что средний срок выдачи британских виз для российских дипломатов составляет год-полтора и это не является нормальной ситуацией.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после «воздействия неизвестного вещества». Одна из пострадавших скончалась, мужчина пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.