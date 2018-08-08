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02:42 (мск), источник: ТАСС

Госдеп призвал Россию вывести свои войска из Южной Осетии и Абхазии

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/ — Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт вновь заявила, что США не признают независимость Абхазии и Южной Осетии.

Источник: AP 2018

Соединенные Штаты заявили о непризнании статуса Абхазии и Южной Осетии, а также призвали Россию вывести оттуда свои военные подразделения. Эту позицию вашингтонской администрации в очередной раз озвучила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

Эти регионы являются частью Грузии, они не являются частью России, а Соединенные Штаты продолжают поддерживать суверенитет Грузии и ее территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ.
Хезер Науэрт
руководитель пресс-службы Госдепартамента

«Соединенные Штаты призывают Россию отозвать свои войска на позиции, на которых они находились до вторжения и до соглашения о прекращении огня в 2008 году», — добавила Науэрт.

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В годы СССР Южная Осетия входила в состав Советской Грузии на правах автономной области. В конце 1980-х годов, когда в Тбилиси был провозглашен курс на выход из Советского Союза, Южная Осетия начала борьбу за независимость. 20 сентября 1990 года местный парламент провозгласил создание республики, а в январе 1991 года в регион были переброшены грузинские войска. Благодаря заключенному в 1992 году Дагомысскому соглашению российские миротворцы вошли в Южную Осетию для урегулирования конфликта.

В результате вооруженных столкновений с ноября 1990 года по июль 1992 года, по различным оценкам, погибли от 2 тыс. до 4 тыс. человек. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на республику, после чего Россия встала на защиту ее граждан, многие из которых приняли гражданство РФ.

В результате пятидневной войны грузинские войска были выбиты из Южной Осетии, погибли более 1 тыс. человек. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии, в 2009 году в стране была открыта российская военная база.

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