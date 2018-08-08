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03:27 (мск), источник: РИА Новости

Помпео призвал Порошенко выполнить требования МВФ

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко призвал Киев выполнять требования МВФ, сообщила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Источник: AFP 2018
Госсекретарь Майкл Помпео говорил сегодня с президентом Украины Петром Порошенко и обсудил ряд двусторонних вопросов… Госсекретарь приветствовал недавнее прохождение закона об антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнять нереализованные требования МВФ.
Хезер Науэрт
официальный представитель госдепа

Помпео также в очередной раз заверил Порошенко, что США поддерживают территориальную целостность Украины и никогда не признают «попытку России аннексировать Крым».

Порошенко 2 августа подписал положение об апелляции в законе о Высшем антикоррупционном суде, оно обеспечит эффективное начало работы как самого суда, так и его апелляционной палаты.
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Верховная рада в июне приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Его создание является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита. Верховная рада в середине июля изменила положение об апелляции в законе об Антикоррупционном суде.

Сотрудничество Украины с МВФ

Создание антикоррупционного суда — одно из ключевых требований, которые МВФ выдвинул Киеву для предоставления очередного транша. Порошенко подписал соответствующий закон в июне, 2 августа он утвердил положение об апелляции, которое должно обеспечить эффективное начало работы как самого суда, так и его апелляционной палаты.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов.

В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.

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Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил о первом полугодии, в Нацбанке прогнозировали получение транша уже осенью.

Воссоединение Крыма с Россией

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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