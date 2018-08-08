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04:12 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Сергей Иванов рассказал о секретном плане России по Грузии и о том, что пошло не так

У России был секретный план на случай обострения ситуации в Южной Осетии, но, когда начался конфликт? не все пошло в соответствие с ним, рассказал в интервью «Ъ» спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который до 2007 года был министром обороны, а войны 2008 года занимал пост вице-премьера и курировал оборонно-промышленный комплекс.

Источник: РИА "Новости"

«Наш Генштаб в 2007 году — к тому времени конфликты малой интенсивности уже возникали в Южной Осетии — разработал секретный план наших действий в том случае, если в Южной Осетии начнутся полномасштабные военные действия и будут подвергнуты опасности или погибнут российские граждане», — сообщил Сергей Иванов.

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Раскрыть содержание плана он отказался, но намекнул, что документ предусматривал предотвращение попыток захвата грузинскими войсками Рокского тоннеля, связывающего Южную Осетию и Россию.

«Детали плана никогда не раскрою, конечно. Я видел этот план и визировал, он лежал в Генштабе. Но одна часть плана была выдержана хорошо, потому что я должен упомянуть про Рокский тоннель. Это дорога жизни, и мы прекрасно понимали, что стоило бы грузинским войскам захватить Рокский тоннель, говорить о дальнейшем развитии событий можно с большой долей вероятности. Развивать мысль не буду, вы и сами прекрасно все понимаете», — рассказал Сергей Иванов.

Спецпредставитель президента РФ сообщил лишь одну деталь — в случае военных действий, в них не должны участвовать солдаты срочной службы.

Одну деталь могу раскрыть: в плане было предусмотрено, что в случае необходимости военного вмешательства и принуждения Грузии к миру на территорию Южной Осетии вступают только воинские части, полностью укомплектованные контрактниками. Ни одного призывника не предусматривалось в этом плане. И это было мое требование как министра обороны в тот момент.
Сергей Иванов
спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта

Однако не все пошло по плану, когда Грузия начала военную операцию в Южной Осетии, срочники все же принимали участие в конфликте. «Так получилось, что пока этот план искали, пока доставали из сейфа, пока изучали, а действовать надо было мгновенно, ну не получилось в этой части, я это могу признать», — сказал Сергей Иванов, отметив, что он не был министром обороны во время конфликта.

Полную версию интервью Сергея Иванова «Ъ» о событиях августа 2008 года читайте здесь.

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