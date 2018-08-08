Сергей Иванов рассказал, почему во время войны в Грузии Россия потеряла много самолетов и не использовала ГЛОНАСС

Источник: РИА "Новости"

По словам Сергея Иванова, причиной того, что во время конфликта были сбиты шесть российских боевых самолетов, заключалась в «плохой разведке».

«С плохой разведкой (это связано.— “Ъ”). Тут я могу конкретно ответить на ваш вопрос. Но тем не менее, сохранив контроль над Рокским перевалом и Рокским тоннелем, наши войска вошли и достаточно быстро встали под Тбилиси. На этом военные действия закончились. Ну что тут еще про военную часть комментировать», — отметил господин Иванов.

Он также сообщил, что во время боевых действия «у наших войск возникли трудности в ориентировании в Южной Осетии, частично в Грузии». Это было связано с тем, что военные не использовали ГЛОНАСС: «Я спросил военных, почему они ГЛОНАСС не использовали. Мне неофициально военные ответили, что у частей, которые вошли, на вооружении был ГЛОНАСС. Но командиры побоялись раздавать его в руки военнослужащим».

Боялись, что потеряют, испортят, а он дорогой. Мне так сказали, я не могу этого утверждать, со свечкой не стоял, во многих частях приемники ГЛОНАСС хранились в оружейке, чтобы не растащили, не утратили имущество. Глупость, дурь — да. Правда это или нет, я не могу этого утверждать. Сергей Иванов спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта

Впрочем, отметил спецпредставитель президента РФ, боевые действия тогда «наряду с определенными недостатками показали и позитивные вещи». «Высокий моральный дух, абсолютная уверенность в правоте своих действий. Это позитивная черта наших вооруженных сил. Я очень не люблю пафос, но они достойно себя проявили, быстро добились результатов. Можно долго ерничать по поводу несопоставимости потенциалов грузинских вооруженных сил и наших, но мы что, всю армию туда двинули? Нет. Двинули туда ровно столько, сколько надо было, чтобы принудить Грузию к миру», — заключил господин Иванов.