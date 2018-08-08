Владимир Путин подписал очень важный для Дальнего Востока закон
Глава государства Владимир Путин подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток. Об этом он заявил ещё в июне во время «Прямой линии», сообщает РИА «Восток-Медиа».
Глава государства Владимир Путин подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток. Об этом он заявил ещё в июне во время «Прямой линии», сообщает РИА «Восток-Медиа».
Президент утвердил поправку в Налоговый кодекс Российской Федерации об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по внутренним воздушным перевозкам в регионы Дальнего Востока.
Как пояснили в минвостокразвития, на пассажирские авиаперелёты на Дальний Восток установят льготную ставку НДС в 0 процентов по аналогии с уже действующими ставками для перелётов в Крым и Севастополь. Все остальные внутренние перелёты будут облагаться по льготной ставке в 10 процентов. Действовать такая льгота для перелётов должна до 1 января 2025 года.
К слову, Госдума приняла этот закон 24 июля 2018 года, а 28 июля его одобрил Совет Федерации.
К слову, дальневосточники испытывали большие сложности с покупкой льготных авиабилетов весной этого года. У авиакасс во Владивостоке и Хабаровске выстраивались огромные очереди, в столице Приморья даже возникали драки. На рейсы «Аэрофлота» места закончились рекордно быстро. Во время прямой линии президент Владимир Путин отметил, что сейчас стоят задачи расширить программу субсидирования для дальневосточников. В частности, время применения использования субсидий и возрастные группы. Также глава государства добавил, что цены на авиабилеты для жителей региона снизят за счёт обнуления НДС на такие перевозки.