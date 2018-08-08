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03:19 (мск), источник: Восток Медиа

Владимир Путин подписал очень важный для Дальнего Востока закон

Глава государства Владимир Путин подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток. Об этом он заявил ещё в июне во время «Прямой линии», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: AP 2018

Президент утвердил поправку в Налоговый кодекс Российской Федерации об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по внутренним воздушным перевозкам в регионы Дальнего Востока.

Как пояснили в минвостокразвития, на пассажирские авиаперелёты на Дальний Восток установят льготную ставку НДС в 0 процентов по аналогии с уже действующими ставками для перелётов в Крым и Севастополь. Все остальные внутренние перелёты будут облагаться по льготной ставке в 10 процентов. Действовать такая льгота для перелётов должна до 1 января 2025 года.

К слову, Госдума приняла этот закон 24 июля 2018 года, а 28 июля его одобрил Совет Федерации.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что купить билет по доступной цене из Владивостока в Москву летом уже невозможно. Ближайший рейс в столицу за 15 тысяч рублей по «плоскому» тарифу специалисты авиакомпании «Аэрофлот» предлагали не раньше сентября. Самые дешёвые билеты обойдутся примерно в 65 тысяч рублей.

К слову, дальневосточники испытывали большие сложности с покупкой льготных авиабилетов весной этого года. У авиакасс во Владивостоке и Хабаровске выстраивались огромные очереди, в столице Приморья даже возникали драки. На рейсы «Аэрофлота» места закончились рекордно быстро. Во время прямой линии президент Владимир Путин отметил, что сейчас стоят задачи расширить программу субсидирования для дальневосточников. В частности, время применения использования субсидий и возрастные группы. Также глава государства добавил, что цены на авиабилеты для жителей региона снизят за счёт обнуления НДС на такие перевозки.

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