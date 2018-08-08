Владимир Путин подписал очень важный для Дальнего Востока закон

Источник: AP 2018

Президент утвердил поправку в Налоговый кодекс Российской Федерации об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по внутренним воздушным перевозкам в регионы Дальнего Востока.

Как пояснили в минвостокразвития, на пассажирские авиаперелёты на Дальний Восток установят льготную ставку НДС в 0 процентов по аналогии с уже действующими ставками для перелётов в Крым и Севастополь. Все остальные внутренние перелёты будут облагаться по льготной ставке в 10 процентов. Действовать такая льгота для перелётов должна до 1 января 2025 года.

К слову, Госдума приняла этот закон 24 июля 2018 года, а 28 июля его одобрил Совет Федерации.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что купить билет по доступной цене из Владивостока в Москву летом уже невозможно. Ближайший рейс в столицу за 15 тысяч рублей по «плоскому» тарифу специалисты авиакомпании «Аэрофлот» предлагали не раньше сентября. Самые дешёвые билеты обойдутся примерно в 65 тысяч рублей.