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04:06 (мск), источник: Восток Медиа

Депутаты из Приморья решают, как сделать жизнь россиян лучше

Приморские парламентарии готовят предложения в правительство по разработке приоритетных национальных проектов, которые формируются в рамках нового майского указа президента, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

В день своей инаугурации Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ предусматривает прорывное социально-экономическое развитие страны и значительное повышение уровня жизни россиян. Регионам, в том числе Приморскому краю, поручено предложить свои проекты приоритетного финансирования, которые лягут в основу новых нацпроектов. Для этого депутаты в ходе рабочих поездок по краю, во время личных встреч со своими избирателями, через свои общественные приемные определят приоритеты развития территорий, от которых они избирались.

«Мы всю полученную информацию аккумулируем для использования при разработке национальных проектов, которые будут реализовываться на территории Приморского края. Врио губернатора края Андрей Тарасенко принял решение провести общественное обсуждение проблем и приоритетов развития региона. Жители края должны сами определить, на что стоит направить средства в первую очередь на региональном и на муниципальном уровне», председатель Законодательного собрания Александр Ролик.

Приоритетное финансирование предоставят региональным планам развития с четкими целями и методами их достижения, и которые будут одобрены жителями. По мнению Александра Ролика, федеральная поддержка приоритетных социальных направлений Приморья станет мощным импульсом к развитию края.

К слову, Приморье уже получило пять миллиардов рублей из федерального бюджета на реализацию плана социально-экономического развития. На эти средства в течение трех лет запланировано строительство 18 объектов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также приобретение учебно-производственного и учебно-лабораторного оборудования для профессиональных образовательных учреждений. Реализовать проекты планируется в 2018—2020 годах.

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