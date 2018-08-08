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04:02 (мск), источник: Восток Медиа

Ещё один форум пройдёт во Владивостоке

Десятый форум региональных Законодательных собраний и собраний народных представителей стран Северо-Восточной Азии пройдет во Владивостоке осенью 2019 года, сообщает РИА «Восток-медиа». Такое решение накануне приняли делегаты предыдущего форума, который состоялся в столице Монголии городе Улан-Баторе.

Источник: Восток Медиа

Приморскую делегацию на форуме в Улан-Баторе возглавлял заместитель председателя Законодательного собрания Сергей Кузьменко. По завершению мероприятия в торжественной обстановке знамя форума перешло Приморскому краю.

В 2013 году такой форум уже проводился во Владивостоке. Тогда в международном саммите принимали участие восемь делегаций. По предварительной информации от пресс-службы Законодательного собрания Приморского края, в 10 форуме примут участие делегации из России, Китая, Южной Кореи, Японии и Монголии. Делегаты будут представлять парламенты десятка краев, провинций, аймаков и городов Северо-Восточной Азии. Цель мероприятия — развитие добрых отношений и долгосрочного взаимного сотрудничества на благо развития и процветания стран региона.

К слову, форум региональных парламентов стран Северо-Восточной Азии — это площадка для обсуждения и развития сотрудничества и взаимного обмена между странами-участницами. Основная задача, которую ставят перед собой региональные парламенты стран СВА, — повысить уровень экономического сотрудничества, дать толчок для реализации важных проектов. Прежде всего, речь идет о развитии международного инвестиционного, торгового, туристического, информационного сотрудничества, укреплении культурных связей.

Спикер краевого парламента Александр Ролик подчеркнул заинтересованность в сотрудничестве с коллегами в регионе.

«Мы готовы принимать делегации региональных законодательных собраний стран Северо-Восточной Азии, обсуждать вопросы инвестиционного и экономического сотрудничества, знакомить с нашей историей и культурой», Александр Ролик.

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