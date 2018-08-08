Защита Бутиной согласилась засекретить данные по делу россиянки

Источник: AFP 2018



По его словам, доступ ограничат ко всем документам, которые уже представлены или еще только представят американские власти.

«Мы согласились на ордер об ограниченном доступе. Он будет представлен через день-другой и подписан судьей. Он распространяется на документы, предоставленные нам властями», — цитирует адвоката 8 августа «РИА Новости».

По словам Дрисколла, документы можно будет увидеть, только если они будут представлены во время судебных слушаний.

Ранее прокуратура США уже требовала засекретить доступ к большей части документов с целью защитить расследование. Обвинение собирается представить около 12 терабайт данных.

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Мария Бутина была задержана в США 15 июля. Ее обвинили в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы.

Бутина в суде категорически отвергла обвинения и заявила о своей невиновности. Следующее заседание суда запланировано на 10 сентября.

Власти России также считают обвинения надуманными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «дело Бутиной» политическим заказом и отметила, что россиянку арестовали накануне встречи президентов США и России в Хельсинки (16 июля).