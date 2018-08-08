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04:14 (мск), источник: Восток Медиа

Отголоски ЧМ 2018: Приморью передадут пять современных электропоездов

Председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края Сергей Ищенко провёл встречи с железнодорожниками Уссурийска накануне их профессионального праздника и рассказал о своей деятельности в краевом парламенте, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Агентство «Москва»

«Наш президент четко сказал, что экономика России в ближайшие пять лет будет повернута на Дальний Восток. Будут продолжать поступать инвестиции, чтобы развивать Приморье, уже немало сделано. Это не только новые мосты, но и новые предприятия. Приморье вышло на третье место в России по количеству туристов. Это говорит о том, что у Азиатско-Тихоокеанских стран большой интерес к нашему региону. Он расположен на пересечении транспортных магистралей. Развитие международных транспортных коридоров “Приморье-1” и “Приморье-2” укрепит международное сотрудничество и позволит интегрироваться в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — обратился к уссурийцам Сергей Ищенко.

Депутат также отметил, что Приморью будут переданы пять современных электропоездов, которые перевозили пассажиров во время чемпионата мира по футболу. Теперь они будут курсировать в нашем регионе.

Актуальным до сих пор остаётся вопрос о газификации Уссурийского городского округа. За прошлый год было освоено 240 миллионов рублей, трубы подошли к городским котельным.

«Есть гарантии и заверения Примтеплоэнерго, что первые шесть котельных Уссурийска будут работать на природном газе уже в этом году», — сказал Сергей Ищенко.

Одна из проблем Приморья, волнующая автовладельцев — это дорогое топливо. Для решения этого вопроса по инициативе главы региона будет построен нефтеперегонный завод. Продолжается строительство в Большом Камне судостроительного завода-гиганта, мощнейшего предприятия, способного в будущем выпускать ледоколы. Для того, чтобы обеспечить этот завод листовым металлом для строительства судов мирового класса, сегодня решается вопрос о строительстве в Приморье металлургического завода. В планах строительство и нефтехимического комбината. В крае появятся новые рабочие места.

«Без развития дорог, железной и автомобильной, без доступного жилья и рабочих мест, ни о каком процветании Приморья говорить не приходится», — сказал Сергей Ищенко и отметил, что наш регион вызывает большой интерес со стороны иностранного бизнеса, развиваются территории опережающего развития, привлекаются инвесторы.

В завершение встречи депутат подчеркнул, что крупная промышленность в Уссурийске начала развиваться 125 лет назад именно с развития железнодорожной ветки. И спустя много лет отрасль продолжает развиваться и расти. В нашем городе есть целые династии, посвятившие всю жизнь работе в железнодорожной отрасли. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм депутат вручил благодарности Законодательного Собрания Приморского края технику Уссурийской дистанции пути Марине Тринеевой и дорожному мастеру Алексею Сысоеву.

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