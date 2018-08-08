Андрей Тарасенко отправился решать проблемы Приморья
Врио губернатора края посетит Лесозаводск и Кировский район.
Врио губернатора края посетит Лесозаводск и Кировский район.
С рабочими поездками в Лесозаводской городской округ и Кировский район отправится врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в среду, 8 августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В Кировском районе Андрей Тарасенко осмотрит социальные объекты такие, как детский сад и центр содействия семейному устройству
В Лесозаводске врио главы края посетит несколько предприятий, включая мясокомбинат, растениеводческое хозяйство и лесоперерабатывающий комплекс. Помимо этого он встретится с бизнесменами, депутатами и представителями общественности городского округа.