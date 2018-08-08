Андрей Тарасенко отправился решать проблемы Приморья ...

Источник: VLADNEWS

С рабочими поездками в Лесозаводской городской округ и Кировский район отправится врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в среду, 8 августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В Кировском районе Андрей Тарасенко осмотрит социальные объекты такие, как детский сад и центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А также он встретится с депутатами, предпринимателями и населением муниципалитета.