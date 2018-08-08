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04:12 (мск), источник: VLADNEWS

Андрей Тарасенко отправился решать проблемы Приморья

Врио губернатора края посетит Лесозаводск и Кировский район.

Источник: VLADNEWS

С рабочими поездками в Лесозаводской городской округ и Кировский район отправится врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в среду, 8 августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В Кировском районе Андрей Тарасенко осмотрит социальные объекты такие, как детский сад и центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А также он встретится с депутатами, предпринимателями и населением муниципалитета.

В Лесозаводске врио главы края посетит несколько предприятий, включая мясокомбинат, растениеводческое хозяйство и лесоперерабатывающий комплекс. Помимо этого он встретится с бизнесменами, депутатами и представителями общественности городского округа.

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