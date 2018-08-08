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04:49 (мск), источник: Baikal-info.ru

Сергей Левченко находится в рабочей поездке в Усольском районе

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 8 августа 2018 года находится в рабочей поездке по Усольскому району.

Источник: РИА "Новости"

Он ознакомится с ходом уборочной кампании и посетит несколько сельскохозяйственных предприятий, побывает на стройке Дома культуры в поселке Железнодорожном. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор также проинспектирует выполнение ремонтных работ в средних общеобразовательных учреждениях Усолья-Сибирского. Под руководством Сергея Левченко состоится выездное заседание государственного комитета по планированию социально-экономического развития Иркутской области.

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