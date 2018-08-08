Сергей Левченко находится в рабочей поездке в Усольском районе
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 8 августа 2018 года находится в рабочей поездке по Усольскому району.
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 8 августа 2018 года находится в рабочей поездке по Усольскому району.
Он ознакомится с ходом уборочной кампании и посетит несколько сельскохозяйственных предприятий, побывает на стройке Дома культуры в поселке Железнодорожном. Об этом сообщает
Губернатор также проинспектирует выполнение ремонтных работ в средних общеобразовательных учреждениях