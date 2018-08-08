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07:03 (мск), источник: ИА REGNUM

В Хабаровском крае зарегистрировано пять кандидатов на пост губернатора

Претенденты на пост главы региона представили свои списки кандидатов в сенаторы.

Источник: Reuters

Избирком Хабаровского края завершил процедуру регистрации кандидатов на пост губернатора Хабаровского края. После проверки всех необходимых сведений, включая сведения о доходах и имуществе, удостоверения зарегистрированных кандидатов получили пять претендентов. Каждый из них, к тому же, представил собственный список кандидатов в сенаторы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На пост губернатора Хабаровского края официально претендуют теперь пять кандидатов. Это действующий глава региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой России», генеральный директор ООО «Агентство распространения печати «Экспресс» Игорь Глухов от «Справедливой России», индивидуальный предприниматель Анастасия Саламаха от КПРФ, менеджер ООО «Альфаторг» Андрей Петров от «Российской экологической партии Зелёные» и депутат и первый заместитель комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Сергей Фургал от ЛДПР.

Кандидат Вячеслав Шпорт в свой сенаторский список внёс действующего члена Совфеда Александра Шишкина 1960 года рождения. В Совете Федерации он курирует регламент и организацию парламентской деятельности. Заместителя директора КГБУК «Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина» Наталью Ляшко 1976 года рождения и ректора ФГБОУ «Хабаровская академия экономики и права» Юрия Плесовских 1962 года рождения.

Анастасия Саламаха в своём сенаторском списке указала пенсионера Александра Громова 1952 года рождения, депутата Законодательной думы Хабаровского края Виктора Постникова 1950 года рождения, а также первого секретаря местного отделения КПРФ Железнодорожного района города Хабаровска Анатолия Романцова.

Игорь Глухов внёс в список потенциальных сенаторов пенсионера Александра Данилина 1970 года рождения, руководителя Хабаровского филиала «Фонда защиты прав граждан» Марию Ермилову 1979 года рождения, а также генерального директора ООО «Сияние» Михаила Молокоедова.

В сенаторском списке Андрея Петрова индивидуальный предприниматель Алексей Гоц 1977 года рождения, директор ООО НПП «Экология и плодородие» Виктор Сайков 1952 года рождения, председатель Хабаровского межрайонного союза садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Вячеслав Скляров 1949 года рождения.

Сергей Фургал внёс в сенаторский список депутата Законодательной думы Хабаровского края Елену Грешнякову 1968 года рождения, она же является помощником депутата ГД РФ Сергея Фургала. В списке также врач-психиатр заведующий общепсихиатрическим отделением № 4 Краевой клинической психиатрической больницы Сергей Ольнев 1959 года рождения и помощник депутата ГД РФ Сергея Фургала Алла Шпарейчук 1988 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Хабаровском крае пройдёт масштабная выборная кампания. Граждане будут выбирать губернатора региона, мэра Хабаровска, глав муниципальных образований, депутатов представительных органов в муниципалитетах.

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