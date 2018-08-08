Район Хабаровского края мечтает вновь стать Крайним Севером
Чумиканцы ищут деньги, чтобы сравнить свою погоду с соседним Аяном.
Чумиканцы ищут деньги, чтобы сравнить свою погоду с соседним Аяном.
Отдалённый
— В 1945 году президиум ЦК КПСС отнёс
— Квалифицированных кадров у нас катастрофически не хватает — хоть на дизельной электростанции, хоть в администрации. Увеличение северных надбавок в случае признания нашего района Крайним Севером станет одним из стимулов привлечения сюда специалистов.
Для разработки законопроекта об изменении статуса района требуются весомые аргументы. Однако попытки стать Крайним Севером застопорились на первом же этапе
— Обратился в Гидрометеослужбу, чтобы запросить данные за 30 лет по погодным условиям в Аяне и Чумикане, чтобы сравнить и аргументированно доказать, что мы имеем право стать полноценной северной территорией. А там, оказывается, за один показатель нужно заплатить тысячу с лишним рублей. Мы прикинули, оказывается эта услуга нам обойдётся около 50 тысяч рублей. У меня таких денег нет, да и администрация районная вряд ли их выделит. С бюджетом у нас проблемы, хронические неплатежи, — резюмировал Юрий Мусатов.
Сейчас чумиканцы думают над вариантами, как собрать необходимую для обоснования перехода в статус Крайнего Севера сумму. Можно, конечно, скинуться, однако в районе проживает слишком мало людей, да и свободных денег у большинства просто нет.