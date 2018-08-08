Район Хабаровского края мечтает вновь стать Крайним Севером

Отдалённый Тугуро-Чумиканский район Хабаровского края пытается объявить себя Крайним Севером. Сейчас он считается лишь приравненной к нему территорией. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал разработчик законодательной инициативы, депутат районного собрания Юрий Мусатов.

— В 1945 году президиум ЦК КПСС отнёс Тугуро-Чумиканский район в Крайнему Северу. Однако в 50-х годах прошлого века статус понизили, и район стал лишь приравненной к Крайнему Северу территорией. Уменьшились северные надбавки с 70 до 50 процентов. Районный коэффициент на Крайнем Севере также 70%, а у нас, как только приравненных, лишь 50%, — отметил Юрий Мусатов.

В Хабаровском крае Крайним Севером официально считаются Охотский и Аяно-Майский районы. Тугуро-чумиканцы считают, что по погодным условиям они не отличаются от более северных территорий, но из-за разницы в статусе их район существенно проигрывает в конкуренции за трудовые ресурсы.

— Квалифицированных кадров у нас катастрофически не хватает — хоть на дизельной электростанции, хоть в администрации. Увеличение северных надбавок в случае признания нашего района Крайним Севером станет одним из стимулов привлечения сюда специалистов. Всё-таки, согласитесь, 70% надбавка намного больше пятидесяти процентов, которые люди получают сейчас, — аргументирует депутат Мусатов.

Для разработки законопроекта об изменении статуса района требуются весомые аргументы. Однако попытки стать Крайним Севером застопорились на первом же этапе из-за нехватки средств в местном бюджете.

— Обратился в Гидрометеослужбу, чтобы запросить данные за 30 лет по погодным условиям в Аяне и Чумикане, чтобы сравнить и аргументированно доказать, что мы имеем право стать полноценной северной территорией. А там, оказывается, за один показатель нужно заплатить тысячу с лишним рублей. Мы прикинули, оказывается эта услуга нам обойдётся около 50 тысяч рублей. У меня таких денег нет, да и администрация районная вряд ли их выделит. С бюджетом у нас проблемы, хронические неплатежи, — резюмировал Юрий Мусатов.